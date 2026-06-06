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Cortejo Junino, Festival de Quadrilhas, DJ Leo e mais: veja o que fazer de graça em Salvador neste final de semana

Eventos celebram a abertura dos festejos juninos na capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 14:00

Arraiá Campeão une São João e clima de Copa do Mundo em programação cultural no Shopping Center Lapa
Arraiá Campeão une São João e clima de Copa do Mundo em programação cultural no Shopping Center Lapa Crédito: Fernanda Andrade/Divulgação

Junho chegou com clima de aconchego e celebração. Uma das festividades mais aguardadas do ano, o São João está próximo, e Salvador tem vários eventos gratuitos neste final de semana. Confira:

Sábado (06/06)

Arrastão Sibilino

? Largo do Quiandinha, Santo Antônio Além do Carmo

? 13h

Atrações do São João no Pelourinho

Santanna, o cantador por Divulgação
Banda Limão com Mel por Divulgação
Nuzio Medeiros por Divulgação
Del Feliz por Divulgação
Forró Saborear por Divulgação
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Santanna, o cantador por Divulgação

Samba do VP no Pelô – com Vítor Paulo, Thiagão, O Gigante do Samba, DJ Branco e convidados

? Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho

? 19h

Baú de Histórias, Forró Massapê, DJ Belle, Caiala, Stephany Medeiros e Fuá com Ana Barros e Guigga

? Coreto do Forró, Praça Municipal, Centro Histórico

? 18h

Cortejo Junino

? Rua Chile, Centro Histórico

? 18h às 19h

Baile do Chamego – lançamento do álbum

? Teatro Sesc Pelourinho

? 19h

Ministereo Público Sound System e Trice Reggae Session

? Ocupação Côro Comeu, Café Teatro Nilda Spencer, Barrroquinha

? 17h

Sambão da Sosh

? Só Shape, Rio Vermelho

? 21h

Domingo (07/06)

Lavagem das Escadarias do Santuário de Santo Antônio Além do Carmo – com Ivete Maranhão e Amigos do Forró

? Largo de Santo Antônio Além do Carmo

? 10h

Movimento IRUN – Maira e Ícaro Santiago em “Sente o Tempo Passar”

? Casa de Castro Alves, Santo Antônio Além do Carmo

? 19h

?️ Gratuito mediante inscrição no Instagram da Casa de Castro Alves

Fole Afiado com Tonho Matéria

? Largo Tereza Batista, Pelourinho

? 15h

DJ Leo Melo e Gibão de Couro

? Coreto do Forró, Praça Municipal, Centro Histórico

? 15h

Cortejo Junino

? Rua Chile, Centro Histórico

? 18h às 19h

Festival de Quadrilhas

? Arena Arromba Chão, Centro Histórico

? 15h às 22h

Dominguito – Santz, Processman e Thandera

? Chupito Bar, Rio Vermelho

? 16h

Domingão do Darkzão

? Só Shape, Rio Vermelho

? 21h

Tags:

são João são João na Bahia

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