Cortejo Junino, Festival de Quadrilhas, DJ Leo e mais: veja o que fazer de graça em Salvador neste final de semana

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 14:00
Junho chegou com clima de aconchego e celebração. Uma das festividades mais aguardadas do ano, o São João está próximo, e Salvador tem vários eventos gratuitos neste final de semana. Confira:
Sábado (06/06)
Arrastão Sibilino
? Largo do Quiandinha, Santo Antônio Além do Carmo
? 13h
Atrações do São João no Pelourinho
Samba do VP no Pelô – com Vítor Paulo, Thiagão, O Gigante do Samba, DJ Branco e convidados
? Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho
? 19h
Baú de Histórias, Forró Massapê, DJ Belle, Caiala, Stephany Medeiros e Fuá com Ana Barros e Guigga
? Coreto do Forró, Praça Municipal, Centro Histórico
? 18h
Cortejo Junino
? Rua Chile, Centro Histórico
? 18h às 19h
Baile do Chamego – lançamento do álbum
? Teatro Sesc Pelourinho
? 19h
Ministereo Público Sound System e Trice Reggae Session
? Ocupação Côro Comeu, Café Teatro Nilda Spencer, Barrroquinha
? 17h
Sambão da Sosh
? Só Shape, Rio Vermelho
? 21h
Domingo (07/06)
Lavagem das Escadarias do Santuário de Santo Antônio Além do Carmo – com Ivete Maranhão e Amigos do Forró
? Largo de Santo Antônio Além do Carmo
? 10h
Movimento IRUN – Maira e Ícaro Santiago em “Sente o Tempo Passar”
? Casa de Castro Alves, Santo Antônio Além do Carmo
? 19h
?️ Gratuito mediante inscrição no Instagram da Casa de Castro Alves
Fole Afiado com Tonho Matéria
? Largo Tereza Batista, Pelourinho
? 15h
DJ Leo Melo e Gibão de Couro
? Coreto do Forró, Praça Municipal, Centro Histórico
? 15h
Cortejo Junino
? Rua Chile, Centro Histórico
? 18h às 19h
Festival de Quadrilhas
? Arena Arromba Chão, Centro Histórico
? 15h às 22h
Dominguito – Santz, Processman e Thandera
? Chupito Bar, Rio Vermelho
? 16h
Domingão do Darkzão
? Só Shape, Rio Vermelho
? 21h