DICAS

A fruta ignorada: destrava o intestino, combate inflamações e melhora circulação no coração

Rica em fibras, antioxidantes e potássio, a pera ajuda na saciedade, melhora a digestão e merece mais espaço na rotina



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 7 de junho de 2026 às 12:58

Mesmo discreta na fruteira, a pera reúne fibras, antioxidantes e potássio que ajudam na digestão, na saciedade e nos cuidados com o coração Crédito: Forest Starr and Kim Starr/Wikimedia Commons

A pera talvez seja a fruta mais discreta da fruteira, dessas que ficam ali sem disputar atenção com a banana do café da manhã ou a maçã do lanche rápido.

Ainda assim, por trás do sabor suave e da textura refrescante, ela entrega uma combinação que merece mais espaço na rotina: fibras, vitaminas e antioxidantes em uma fruta fácil de comer, leve e naturalmente adocicada.

Frutas para cultivar em apartamento 1 de 5

Curiosamente, é justamente essa simplicidade que faz a pera funcionar tão bem no dia a dia. Consumida com casca e bem higienizada, ela pode ajudar o intestino a trabalhar melhor, prolongar a sensação de saciedade e contribuir para cuidados importantes com o coração.

Em vez de ser apenas uma opção “neutra” na fruteira, a fruta entra como uma escolha prática para quem quer comer melhor sem transformar a alimentação em tarefa complicada.

Intestino em movimento

Boa parte desse efeito vem das fibras. Elas ajudam o trânsito intestinal a funcionar melhor e podem colaborar no combate à prisão de ventre de forma natural, especialmente quando a pera é consumida com a casca.

Esse detalhe importa porque a casca concentra parte importante dos nutrientes da fruta.

Por isso, sempre que possível, o ideal é lavar bem antes de comer e aproveitar a pera inteira, sem transformar o lanche em algo mais trabalhoso. No cotidiano, a vantagem aparece justamente aí.

A fruta não exige receita, preparo demorado ou combinação elaborada. Basta estar madura, higienizada e pronta para entrar no café da manhã, no intervalo entre refeições ou no meio da tarde.

Fome por mais tempo

Além de ajudar o intestino, a pera também pode ser uma aliada de quem sente fome pouco tempo depois de comer. As fibras aumentam a sensação de saciedade e fazem o lanche sustentar melhor ao longo do dia.

Com isso, a fruta pode ajudar a controlar aquela vontade de beliscar entre as refeições. Não significa que ela resolva tudo sozinha, mas funciona como uma troca simples dentro de uma rotina mais equilibrada.

Outro ponto favorável é o sabor: a pera tem uma doçura suave, sem pesar, e pode entrar como alternativa quando aparece a vontade de comer algo doce. Para quem tenta reduzir o consumo de produtos industrializados, esse detalhe faz diferença.

Coração também agradece

Menos lembrada nesse ponto, a pera também reúne compostos naturais ligados à saúde cardiovascular. Entre eles estão antioxidantes e flavonoides, substâncias associadas à redução de inflamações e à melhora da circulação sanguínea.

As fibras voltam a ter papel importante aqui. Elas colaboram para o controle dos níveis de colesterol no sangue, especialmente o LDL, conhecido como colesterol “ruim”.

Presente na fruta, o potássio também ajuda no equilíbrio da pressão arterial. Esse mineral participa do funcionamento dos músculos e do sistema circulatório, reforçando a pera como uma boa escolha para quem quer cuidar melhor da alimentação.

Como consumir

O jeito mais fácil continua sendo comer a pera ao natural. Ela combina com o café da manhã, cabe no lanche da tarde e funciona bem quando a fome aparece antes da próxima refeição.

Para aproveitar melhor os nutrientes, vale manter a casca, desde que a fruta esteja bem higienizada. Essa pequena escolha ajuda a preservar parte das fibras e torna o lanche mais completo.