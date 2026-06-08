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Ex-Chiquititas quebra o silêncio após neta de Carlos Alberto de Nóbrega falar em traições: 'Algumas acusações não representam a minha verdade'

Guilherme Vieira admitiu falhas no relacionamento com Bruna Furlan e falou sobre sofrimento emocional e acompanhamento psicológico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:26

Guilherme Vieira e Bruna Furlan
Guilherme Vieira e Bruna Furlan Crédito: Reprodução/Instagram

Guilherme Vieira se pronunciou pela primeira vez após as acusações feitas pela ex-namorada Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega. Em uma publicação nas redes sociais neste domingo (7), o ator, conhecido por trabalhos como Chiquititas e por ter participado do reality show A Fazenda 16, reconheceu erros cometidos durante o relacionamento, mas afirmou que algumas declarações da influenciadora não correspondem à forma como ele viveu a história.

"Diante de tudo o que tem sido falado nos últimos dias, de todas as acusações e julgamentos, senti que precisava me manifestar com respeito e sinceridade", escreveu.

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram
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Guilherme Vieira por Reprodução/Instagram

Na sequência, o ex-participante de A Fazenda 16 admitiu falhas na relação. "Sim, eu reconheço que cometi erros. E o principal deles foi não ter sido claro sobre os meus sentimentos e sobre as dúvidas que eu carregava em relação àquela relação. Hoje entendo que essa falta de clareza contribuiu para dores e interpretações diferentes dos fatos, e assumo minha responsabilidade por isso".

O ator também falou sobre o impacto emocional vivido durante o relacionamento e revelou ter procurado ajuda profissional para lidar com a situação. "Por muito tempo, vivi um conflito interno difícil de administrar. De um lado, existiam sentimentos, dúvidas e decisões que eu precisava tomar em relação à minha própria vida"

Bruna Furlan

Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan por Reprodução/Instagram

Sem citar diretamente Bruna, Guilherme mencionou o momento delicado enfrentado pela ex-namorada durante o tratamento contra o câncer de mama. "Do outro, havia uma preocupação genuína com alguém que atravessava um momento extremamente delicado. E por várias vezes me encontrei em uma situação em que simplesmente não conseguia encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas".

Ele afirmou ainda que passou a enfrentar problemas relacionados à saúde mental. "E enquanto tentava lidar com tudo isso, fui percebendo minha saúde mental se deteriorar gradualmente. Passei a conviver com sofrimento emocional, angústia, culpa, ansiedade e um desgaste psicológico cada vez maior. Foi justamente nesse período que busquei acompanhamento profissional para conseguir compreender meus sentimentos e enfrentar aquela realidade de forma mais saudável".

Bruna Furlan e Gui Vieira

Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução
Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução
Bruna Furlan revela motivo do término com ator por Reprodução
Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução/Instagram
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Bruna Furlan e Gui Vieira por Reprodução

Ao abordar as acusações feitas publicamente por Bruna, que citou traições, falta de empatia e ausência de apoio durante o tratamento, Guilherme afirmou que não concorda com parte da narrativa apresentada pela ex-companheira.

"Algumas das acusações que foram feitas publicamente não representam a minha verdade e nem a forma como vivi essa história. Não pretendo transformar esse momento em uma disputa pública nem expor conversas privadas ou alimentar novos conflitos. Relacionamentos são complexos, envolvem emoções, percepções e experiências diferentes, e dificilmente podem ser resumidos a uma única narrativa".

Por fim, Guilherme afirmou que não falará mais sobre o assunto e disse que pretende direcionar suas energias para a própria recuperação. "Este será meu único pronunciamento sobre o assunto. Agora sigo focado em cuidar da minha saúde mental, reconstruir minha vida e seguir em frente com serenidade e respeito".

O relacionamento entre Bruna Furlan e Guilherme Vieira foi assumido publicamente em janeiro de 2026. Nos últimos dias, a influenciadora revelou que decidiu encerrar a relação e afirmou ter enfrentado "traições, falta de empatia, falta de cuidado" e a necessidade de "implorar pelo mínimo" durante um dos períodos mais delicados de sua vida, marcado pelo tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico aos 24 anos, no fim de dezembro de 2025.

Gui Vieira, ex de Bruna Furlan, se pronuncia sobre término
Gui Vieira, ex de Bruna Furlan, se pronuncia sobre término Crédito: Reprodução/Instagram

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