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Ex-Chiquititas quebra o silêncio após neta de Carlos Alberto de Nóbrega falar em traições: 'Algumas acusações não representam a minha verdade'

Guilherme Vieira admitiu falhas no relacionamento com Bruna Furlan e falou sobre sofrimento emocional e acompanhamento psicológico

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06:26

Guilherme Vieira e Bruna Furlan Crédito: Reprodução/Instagram

Guilherme Vieira se pronunciou pela primeira vez após as acusações feitas pela ex-namorada Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega. Em uma publicação nas redes sociais neste domingo (7), o ator, conhecido por trabalhos como Chiquititas e por ter participado do reality show A Fazenda 16, reconheceu erros cometidos durante o relacionamento, mas afirmou que algumas declarações da influenciadora não correspondem à forma como ele viveu a história.

"Diante de tudo o que tem sido falado nos últimos dias, de todas as acusações e julgamentos, senti que precisava me manifestar com respeito e sinceridade", escreveu.

Guilherme Vieira 1 de 11

Na sequência, o ex-participante de A Fazenda 16 admitiu falhas na relação. "Sim, eu reconheço que cometi erros. E o principal deles foi não ter sido claro sobre os meus sentimentos e sobre as dúvidas que eu carregava em relação àquela relação. Hoje entendo que essa falta de clareza contribuiu para dores e interpretações diferentes dos fatos, e assumo minha responsabilidade por isso".

O ator também falou sobre o impacto emocional vivido durante o relacionamento e revelou ter procurado ajuda profissional para lidar com a situação. "Por muito tempo, vivi um conflito interno difícil de administrar. De um lado, existiam sentimentos, dúvidas e decisões que eu precisava tomar em relação à minha própria vida"

Bruna Furlan 1 de 25

Sem citar diretamente Bruna, Guilherme mencionou o momento delicado enfrentado pela ex-namorada durante o tratamento contra o câncer de mama. "Do outro, havia uma preocupação genuína com alguém que atravessava um momento extremamente delicado. E por várias vezes me encontrei em uma situação em que simplesmente não conseguia encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas".

Ele afirmou ainda que passou a enfrentar problemas relacionados à saúde mental. "E enquanto tentava lidar com tudo isso, fui percebendo minha saúde mental se deteriorar gradualmente. Passei a conviver com sofrimento emocional, angústia, culpa, ansiedade e um desgaste psicológico cada vez maior. Foi justamente nesse período que busquei acompanhamento profissional para conseguir compreender meus sentimentos e enfrentar aquela realidade de forma mais saudável".

Bruna Furlan e Gui Vieira 1 de 4

Ao abordar as acusações feitas publicamente por Bruna, que citou traições, falta de empatia e ausência de apoio durante o tratamento, Guilherme afirmou que não concorda com parte da narrativa apresentada pela ex-companheira.

"Algumas das acusações que foram feitas publicamente não representam a minha verdade e nem a forma como vivi essa história. Não pretendo transformar esse momento em uma disputa pública nem expor conversas privadas ou alimentar novos conflitos. Relacionamentos são complexos, envolvem emoções, percepções e experiências diferentes, e dificilmente podem ser resumidos a uma única narrativa".

Por fim, Guilherme afirmou que não falará mais sobre o assunto e disse que pretende direcionar suas energias para a própria recuperação. "Este será meu único pronunciamento sobre o assunto. Agora sigo focado em cuidar da minha saúde mental, reconstruir minha vida e seguir em frente com serenidade e respeito".

O relacionamento entre Bruna Furlan e Guilherme Vieira foi assumido publicamente em janeiro de 2026. Nos últimos dias, a influenciadora revelou que decidiu encerrar a relação e afirmou ter enfrentado "traições, falta de empatia, falta de cuidado" e a necessidade de "implorar pelo mínimo" durante um dos períodos mais delicados de sua vida, marcado pelo tratamento contra o câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico aos 24 anos, no fim de dezembro de 2025.