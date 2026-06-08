Richarlison rebate crítica ao nome do filho e dispara: 'Rick Jr. não vai precisar trabalhar'

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:02
Richarlison não deixou passar uma crítica feita ao nome de seu filho nas redes sociais. O atacante respondeu uma internauta que questionou a escolha de batizar o menino como Richarlison Jr., nome compartilhado com o pai.
A troca de mensagens aconteceu em uma publicação feita pelo perfil Segue a Cami sobre a festa de aniversário do filho do jogador do Tottenham, da Inglaterra, com Amanda Araújo. O menino completa 1 ano no próximo dia 15 de junho, mas ganhou uma comemoração antecipada no último sábado (6).
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo
Nos comentários, uma seguidora criticou a escolha do nome da criança. "Imagina tu chamar Richarlison, viver a vida inteira com as consequências desse nome. Aí, tem um filho, tem a chance de fazer diferente e põe o nome de Richarlison Jr.?", escreveu.
Ao ler o comentário, o atacante revidou: "Vai caçar serviço, Monike com k", rebateu o jogador, fazendo referência à forma como o nome da internauta é escrito.
Na sequência, Richarlison destacou as condições financeiras do filho. "O Rick Jr. não vai precisar trabalhar", disparou.
A polêmica surgiu poucos dias após a festa de aniversário do menino, realizada com o tema "Copa Baby". A celebração reuniu familiares e amigos do casal e contou com referências ao futebol, paixão que marcou a trajetória do atacante.
Embora não tenha sido convocado para a Copa do Mundo de 2026, Richarlison e Amanda mantiveram o universo do esporte como inspiração para a decoração da festa do filho, que completa seu primeiro ano de vida neste mês.