Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Richarlison rebate crítica ao nome do filho e dispara: 'Rick Jr. não vai precisar trabalhar'

Jogador respondeu uma internauta nas redes sociais após comentário sobre a escolha do nome de seu filho com Amanda Araújo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:02

Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @upartedigital

Richarlison não deixou passar uma crítica feita ao nome de seu filho nas redes sociais. O atacante respondeu uma internauta que questionou a escolha de batizar o menino como Richarlison Jr., nome compartilhado com o pai.

A troca de mensagens aconteceu em uma publicação feita pelo perfil Segue a Cami sobre a festa de aniversário do filho do jogador do Tottenham, da Inglaterra, com Amanda Araújo. O menino completa 1 ano no próximo dia 15 de junho, mas ganhou uma comemoração antecipada no último sábado (6).

Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo

Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli
1 de 21
Aniversário de 1 ano de Richarlison Jr., filho de Richarlison e Amanda Araújo por Reprodução/Instagram @atelie_cleidebicchelli

Nos comentários, uma seguidora criticou a escolha do nome da criança. "Imagina tu chamar Richarlison, viver a vida inteira com as consequências desse nome. Aí, tem um filho, tem a chance de fazer diferente e põe o nome de Richarlison Jr.?", escreveu.

Ao ler o comentário, o atacante revidou: "Vai caçar serviço, Monike com k", rebateu o jogador, fazendo referência à forma como o nome da internauta é escrito.

Na sequência, Richarlison destacou as condições financeiras do filho. "O Rick Jr. não vai precisar trabalhar", disparou.

Richarlison rebate internauta
Richarlison rebate internauta Crédito: Reprodução

A polêmica surgiu poucos dias após a festa de aniversário do menino, realizada com o tema "Copa Baby". A celebração reuniu familiares e amigos do casal e contou com referências ao futebol, paixão que marcou a trajetória do atacante.

Embora não tenha sido convocado para a Copa do Mundo de 2026, Richarlison e Amanda mantiveram o universo do esporte como inspiração para a decoração da festa do filho, que completa seu primeiro ano de vida neste mês.

Leia mais

Imagem - Unfollow, vídeo apagado e suposta indireta: entenda a polêmica entre MC Livinho e Virginia Fonseca

Unfollow, vídeo apagado e suposta indireta: entenda a polêmica entre MC Livinho e Virginia Fonseca

Imagem - Neta de Carlos Alberto de Nóbrega rebate ex-Chiquititas após pronunciamento: 'Fui vítima de um homem covarde'

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega rebate ex-Chiquititas após pronunciamento: 'Fui vítima de um homem covarde'

Imagem - Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Tags:

Richarlison Amanda Araújo Richarlison jr

Mais recentes

Imagem - Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa

Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa
Imagem - A psicologia diz que crianças das décadas de 1960 e 1970 não se tornaram fortes por uma educação melhor, mas porque aprenderam a controlar as próprias emoções

A psicologia diz que crianças das décadas de 1960 e 1970 não se tornaram fortes por uma educação melhor, mas porque aprenderam a controlar as próprias emoções
Imagem - Se você ouvir esses pássaros cantando no jardim de casa durante o dia: o que isso significa e por que é um bom sinal

Se você ouvir esses pássaros cantando no jardim de casa durante o dia: o que isso significa e por que é um bom sinal