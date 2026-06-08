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Cor e número da sorte de hoje (8 de junho): segunda-feira favorece conquistas, reconhecimento e avanços importantes

O início da semana traz oportunidades de crescimento, boas notícias e mais confiança para tomar decisões que podem abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira chega com uma energia voltada para realizações, fortalecimento de vínculos e progresso em diferentes áreas da vida. O dia favorece quem deseja colocar planos em prática, resolver pendências e buscar mais estabilidade emocional e financeira. A previsão é do site "India TV News".

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Hoje (8 de junho) pode ser o começo de uma semana que promete mudanças importantes para quem está pronto para agir

Áries: Hoje será um dia marcado por alegria e satisfação. A convivência familiar tende a ficar mais harmoniosa, enquanto parcerias profissionais podem render resultados muito positivos. O momento também favorece ganhos inesperados e oportunidades de crescimento nos negócios. O apoio da pessoa amada trará ainda mais confiança para seguir em frente.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 4

Touro: Hoje você poderá dar passos importantes em direção a um objetivo que cultiva há bastante tempo. Questões ligadas a imóveis, patrimônio e estabilidade ganham destaque. Seu empenho será reconhecido no ambiente profissional, aumentando sua credibilidade. O apoio de pessoas experientes ajudará a acelerar projetos importantes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia promete movimento e entusiasmo. Seu esforço tende a chamar a atenção de pessoas influentes, favorecendo reconhecimento e crescimento profissional. Assuntos financeiros também ganham força, com possibilidade de ganhos extras. Apenas evite confiar demais em promessas feitas por terceiros.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Hoje você terá mais clareza para lidar com situações que vinham causando preocupação. Seu empenho será essencial para superar desafios e alcançar bons resultados. No trabalho, vale a pena agir com discrição em relação aos seus planos. Uma conversa importante pode abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Leão: A segunda-feira favorece o crescimento profissional e os projetos de longo prazo. Quem trabalha por conta própria pode receber propostas interessantes ou conquistar novos clientes. A vida familiar tende a ficar mais leve e harmoniosa. Aproveite para confiar mais no seu potencial.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 5

Virgem: Hoje será um dia especial para expandir contatos e fortalecer relações importantes. Projetos profissionais têm boas chances de avançar graças ao apoio de pessoas próximas. Sua criatividade estará em alta, favorecendo atividades ligadas à arte, comunicação e entretenimento. O momento também é positivo para as finanças.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Libra: O dia começa com uma energia positiva e inspiradora. Mudanças profissionais podem surgir e trazer benefícios a médio prazo. Sua dedicação será percebida pelas pessoas ao redor, aumentando sua influência. Boas notícias ligadas à família prometem alegrar o coração.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Escorpião: Hoje você poderá encontrar mais tranquilidade para organizar pensamentos e definir prioridades. O apoio de amigos será importante para colocar novos planos em prática. Atividades solidárias ou ligadas à comunidade podem trazer satisfação pessoal. O período também favorece estudos e aprendizado.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia favorece produtividade e conclusão de tarefas importantes. Assuntos financeiros seguem protegidos e podem apresentar melhorias graduais. Uma viagem ou mudança de rotina pode surgir de forma inesperada. Manter uma postura positiva fará toda a diferença nos resultados obtidos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje será importante equilibrar responsabilidades e momentos de descanso. O relacionamento amoroso tende a ganhar mais cumplicidade e parceria. Oportunidades de crescimento profissional podem surgir por meio de contatos ou acordos vantajosos. Sua sensibilidade estará mais aguçada.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7

Aquário: Você terá energia de sobra para enfrentar desafios e buscar novos objetivos. O trabalho tende a apresen

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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