ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de junho): segunda-feira favorece conquistas, reconhecimento e avanços importantes

O início da semana traz oportunidades de crescimento, boas notícias e mais confiança para tomar decisões que podem abrir novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira chega com uma energia voltada para realizações, fortalecimento de vínculos e progresso em diferentes áreas da vida. O dia favorece quem deseja colocar planos em prática, resolver pendências e buscar mais estabilidade emocional e financeira. A previsão é do site "India TV News".

Áries: Hoje será um dia marcado por alegria e satisfação. A convivência familiar tende a ficar mais harmoniosa, enquanto parcerias profissionais podem render resultados muito positivos. O momento também favorece ganhos inesperados e oportunidades de crescimento nos negócios. O apoio da pessoa amada trará ainda mais confiança para seguir em frente.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 4

Touro: Hoje você poderá dar passos importantes em direção a um objetivo que cultiva há bastante tempo. Questões ligadas a imóveis, patrimônio e estabilidade ganham destaque. Seu empenho será reconhecido no ambiente profissional, aumentando sua credibilidade. O apoio de pessoas experientes ajudará a acelerar projetos importantes.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Gêmeos: O dia promete movimento e entusiasmo. Seu esforço tende a chamar a atenção de pessoas influentes, favorecendo reconhecimento e crescimento profissional. Assuntos financeiros também ganham força, com possibilidade de ganhos extras. Apenas evite confiar demais em promessas feitas por terceiros.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Hoje você terá mais clareza para lidar com situações que vinham causando preocupação. Seu empenho será essencial para superar desafios e alcançar bons resultados. No trabalho, vale a pena agir com discrição em relação aos seus planos. Uma conversa importante pode abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Leão: A segunda-feira favorece o crescimento profissional e os projetos de longo prazo. Quem trabalha por conta própria pode receber propostas interessantes ou conquistar novos clientes. A vida familiar tende a ficar mais leve e harmoniosa. Aproveite para confiar mais no seu potencial.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 5

Virgem: Hoje será um dia especial para expandir contatos e fortalecer relações importantes. Projetos profissionais têm boas chances de avançar graças ao apoio de pessoas próximas. Sua criatividade estará em alta, favorecendo atividades ligadas à arte, comunicação e entretenimento. O momento também é positivo para as finanças.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 4

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Libra: O dia começa com uma energia positiva e inspiradora. Mudanças profissionais podem surgir e trazer benefícios a médio prazo. Sua dedicação será percebida pelas pessoas ao redor, aumentando sua influência. Boas notícias ligadas à família prometem alegrar o coração.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 4

Escorpião: Hoje você poderá encontrar mais tranquilidade para organizar pensamentos e definir prioridades. O apoio de amigos será importante para colocar novos planos em prática. Atividades solidárias ou ligadas à comunidade podem trazer satisfação pessoal. O período também favorece estudos e aprendizado.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 7

Sagitário: O dia favorece produtividade e conclusão de tarefas importantes. Assuntos financeiros seguem protegidos e podem apresentar melhorias graduais. Uma viagem ou mudança de rotina pode surgir de forma inesperada. Manter uma postura positiva fará toda a diferença nos resultados obtidos.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 2

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Capricórnio: Hoje será importante equilibrar responsabilidades e momentos de descanso. O relacionamento amoroso tende a ganhar mais cumplicidade e parceria. Oportunidades de crescimento profissional podem surgir por meio de contatos ou acordos vantajosos. Sua sensibilidade estará mais aguçada.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7