Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:07
A modelo Rosana Ferreira, de 39 anos, que entrou para a história do entretenimento ao se tornar a primeira vencedora do concurso Miss Bumbum, revelou que a faixa e o título acabaram virando uma verdadeira maldição para a sua vida amorosa.
Rosana desabafou que a superexposição e a imagem hipersexualizada construída pela mídia criaram uma barreira entre ela e os homens que buscavam compromisso sério. Em vez de abrir portas no amor, o título atraiu pessoas movidas apenas por fetiches, fantasias e expectativas irreais baseadas no concurso.
Rosana Ferreira, a primeira Miss Bumbum
Quando venceu a competição em 2011, aos 24 anos, a influenciadora acreditava que o sucesso facilitaria todos os âmbitos da sua rotina. Porém, com o passar do tempo, percebeu que as pessoas a julgavam antes mesmo de uma primeira conversa. Segundo Rosana, muitos homens se aproximavam interessados no personagem dos palcos e ignoravam a mulher por trás, enquanto outros sequer tentavam conhecê-la por puro preconceito.
Às vésperas de passar mais um Dia dos Namorados solteira, a ex-miss afirma que hoje consegue encarar a situação de forma muito mais leve e sem cobranças. Ela deixou claro que aprendeu a filtrar quem se aproxima por interesse na antiga fama e quem realmente quer conhecer sua personalidade.