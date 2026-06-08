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Primeira Miss Bumbum desabafa sobre como título destruiu sua vida amorosa

Quinze anos após vencer o concurso, Rosana Ferreira revela dificuldade de encontrar um relacionamento sério

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:07

Rosana Ferreira, a primeira Miss Bumbum Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Rosana Ferreira, de 39 anos, que entrou para a história do entretenimento ao se tornar a primeira vencedora do concurso Miss Bumbum, revelou que a faixa e o título acabaram virando uma verdadeira maldição para a sua vida amorosa.

Rosana desabafou que a superexposição e a imagem hipersexualizada construída pela mídia criaram uma barreira entre ela e os homens que buscavam compromisso sério. Em vez de abrir portas no amor, o título atraiu pessoas movidas apenas por fetiches, fantasias e expectativas irreais baseadas no concurso.

Rosana Ferreira, a primeira Miss Bumbum 1 de 6

Quando venceu a competição em 2011, aos 24 anos, a influenciadora acreditava que o sucesso facilitaria todos os âmbitos da sua rotina. Porém, com o passar do tempo, percebeu que as pessoas a julgavam antes mesmo de uma primeira conversa. Segundo Rosana, muitos homens se aproximavam interessados no personagem dos palcos e ignoravam a mulher por trás, enquanto outros sequer tentavam conhecê-la por puro preconceito.