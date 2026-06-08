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'Descumpriu contrato': MC Livinho é escoltado pela polícia após show; entenda

Contratantes acusam o funkeiro de abandonar o palco com apenas 40 minutos de apresentação

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 12:13

MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió
MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió Crédito: Reprodução

Durante a passagem de MC Livinho por Maceió (AL), o funkeiro virou o assunto principal das redes sociais após ser filmado saindo do evento "Deu Match 2026" escoltado por policiais militares. Nas imagens que circulam na web, o cantor aparece sendo conduzido às pressas para uma van branca.

A confusão começou por causa do tempo de show. De acordo com a Match Produções, empresa responsável pelo evento, o artista tinha um contrato assinado para cantar por 1h20, mas decidiu abandonar o palco com apenas 40 minutos de apresentação. A justificativa de Livinho teria sido a remarcação de um voo pessoal. A produtora soltou uma nota oficial, afirmando que a decisão foi unilateral e que o público pagante foi o maior prejudicado pelo "interesse pessoal" do funkeiro. A empresa ainda alega que a equipe do cantor agrediu um dos sócios do evento e desrespeitou as ordens da PM.

MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió

MC Livinho é escoltado pela PM após show de 40 minutos em Maceió; produtora diz que artista 'descumpriu contrato' por Reprodução/Instagram
MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió por Reprodução/Instagram
MC Livinho por Reprodução/Instagram
MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió por Reprodução/Instagram
MC Livinho teve alta da UTI nesta quarta-feira (30) por Reprodução / Redes Sociais
MC Livinho sofre acidente por Reprodução / Instagram
MC Livinho por Reprodução
MC Livinho por Reprodução
MC Livinho é escoltado pela PM após show em Maceió por Reprodução
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MC Livinho é escoltado pela PM após show de 40 minutos em Maceió; produtora diz que artista 'descumpriu contrato' por Reprodução/Instagram

A GR6, empresa que gerencia a carreira de MC Livinho, se defendeu e apresentou um cenário bem diferente. Segundo os representantes do cantor, os organizadores do evento tentaram invadir o camarim antes do show com um grupo de pessoas, violando os protocolos de segurança.

A equipe do funkeiro barrou a entrada, o que deu início a um bate-boca generalizado que acabou atrasando a apresentação. A assessoria garante que ele cantou por 50 minutos e que, ao tentar ir embora, foi impedido de sair pelos policiais a pedido dos contratantes. A equipe de Livinho classificou a atitude como uma "tentativa indevida de retenção do artista", uma espécie de cárcere privado. A produtora do evento já avisou que vai acionar a Justiça para cobrar os prejuízos.

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Tags:

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