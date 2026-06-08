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Miss Araraquara 2026 sofre ataques na web e reage: 'Preconceito disfarçado de opinião'

Eleita para o Miss Universe São Paulo, a jornalista e atriz Gabi Sálvi virou alvo de gordofobia e misoginia na internet

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:28

Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos
Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos Crédito: Reprodução/Instagram

Logo após ser anunciada como a nova Miss Universe Araraquara 2026, a jornalista e atriz Gabi Sálvi, de 32 anos, passou a ser alvo de uma onda violenta de comentários gordofóbicos e misóginos nas redes sociais.

Gabi usou seu perfil no Instagram para rebater as ofensas e mandar um recado aos agressores. Ela explicou que ninguém é obrigado a concordar com a sua eleição, mas reforçou que o linchamento virtual ultrapassa qualquer direito à liberdade de expressão. Quando o julgamento ataca o peso ou tenta impedir uma mulher de ocupar um espaço de destaque, a opinião dá lugar ao preconceito escancarado.

Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos

Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram
Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram
Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram
Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram
Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram
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Miss Araraquara 2026 rebate ataques gordofóbicos por Reprodução/Instagram

Além dos ataques corporais, internautas mal-intencionados começaram a espalhar boatos de que Gabi teria sido favorecida pelo prefeito da cidade devido a uma foto oficial tirada no gabinete municipal. A jornalista fez questão desmentir e relatando que o concurso local não é realizado há anos, e a franquia Miss Universe permite que as coordenações escolham representantes aptas de forma direta. A reunião com o prefeito foi apenas o protocolo padrão da entrega da faixa pela autoridade máxima da cidade, algo que aconteceria independentemente de quem estivesse no poder.

Para quem acha que a internet é uma terra sem leis, a Miss Araraquara avisou que sua equipe jurídica já está mapeando e coletando as ofensas à ela e garantiu que medidas judiciais serão tomadas para não normalizar a violência psicológica contra as mulheres. Gabi encerrou o desabafo lembrando a importância da representatividade, afirmando que nenhuma menina deve crescer acreditando que o tamanho dos seus sonhos depende da aprovação da sua aparência.

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Tags:

Gordofobia Miss Araraquara 2026

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