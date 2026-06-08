MILIONÁRIA

Dua Lipa gastou R$ 2,2 milhões em 'lembrancinha' para os convidados

Cantora e o ator Callum Turner teriam escolhido conjuntos da tradicional marca francesa Le Creuset como lembrança da celebração realizada na Itália

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:41

Dua Lipa se casou Crédito: Ryan Collins/Reprodução

O casamento de Dua Lipa e Callum Turner continua repercutindo nas redes sociais e na imprensa internacional. Além da cerimônia luxuosa realizada em Palermo, um detalhe chamou a atenção: as lembranças distribuídas aos convidados.

De acordo com informações divulgadas por veículos internacionais, os cerca de 200 convidados da celebração receberam conjuntos de 12 peças da tradicional marca francesa Le Creuset. Considerando o valor dos produtos, a estimativa é que os presentes tenham custado mais de R$ 2,2 milhões no total.

Dua Lipa deu lembrancinhas caríssimas em seu casamento 1 de 5

Fundada em 1925, a Le Creuset é uma das marcas mais prestigiadas do mundo quando o assunto é utensílio de cozinha. Conhecida principalmente pelas panelas de ferro fundido esmaltado, a empresa se tornou símbolo de sofisticação e alta gastronomia, sendo frequentemente associada a chefs renomados e cozinhas de luxo.

Dependendo da coleção e do modelo escolhido, uma única panela da marca pode custar entre R$ 2 mil e R$ 5 mil no mercado brasileiro. Por isso, os conjuntos distribuídos no casamento rapidamente viraram assunto entre fãs e curiosos que acompanham os bastidores da celebração.

O relacionamento entre Dua Lipa e Callum Turner se tornou público em 2024. Desde então, o casal passou a aparecer junto em eventos, viagens e publicações nas redes sociais. Segundo relatos já compartilhados pelos dois, o primeiro encontro aconteceu de forma curiosa: eles estavam sentados próximos um do outro enquanto liam o mesmo livro.

A festa de casamento foi realizada ao longo de diferentes eventos em Palermo, uma das cidades mais tradicionais da Sicília. No entanto, nem todos os moradores receberam a celebração com entusiasmo.

Parte da população local protestou contra as restrições impostas para a realização das festividades. Praças históricas da cidade, como Sant'Anna e Croce dei Vespri, tiveram o acesso limitado durante algumas etapas da comemoração. Além disso, moradores da região relataram o fechamento de vias e a criação de áreas com restrições para voos de drones.

Segundo a imprensa italiana, cartazes com mensagens como "A nossa praça não é a sua sala de estar" e "Os espaços públicos pertencem a todos" foram espalhados por alguns pontos da cidade em forma de protesto contra o uso de áreas públicas para eventos privados.