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Esposas de jogadores brasileiros entram em ranking das mulheres que mais faturam na Copa do Mundo

Levantamento internacional aponta as companheiras de jogadores mais valorizadas para ações publicitárias durante o Mundial; brasileiras aparecem entre as dez primeiras colocadas

Fernanda Varela

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:00

Mulheres de atletas Crédito: Reprodução

A Copa do Mundo de 2026 movimenta cifras bilionárias dentro e fora dos gramados. Enquanto as seleções disputam espaço em busca do título, as mulheres dos jogadores também atraem atenção de marcas e patrocinadores. Um levantamento divulgado pela Vantix Magazine colocou três brasileiras entre as dez companheiras de atletas mais bem remuneradas da competição em ações publicitárias nas redes sociais.

Entre as representantes do Brasil, o destaque é para Bruna Biancardi. A influenciadora, que mantém relacionamento com Neymar, aparece na quinta colocação do ranking, com ganhos estimados em R$ 775 mil por campanha publicitária.

Namoradas e esposas famosas dos jogadores convocados 1 de 8

Logo atrás está Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira e integrante da Rede Ronaldo. Segundo o levantamento, ela ocupa a sexta posição, com faturamento estimado em R$ 295 mil por ação comercial.

Outra brasileira presente na lista é Duda Fournier, casada com Lucas Paquetá. Ela aparece na nona colocação, com ganhos estimados em R$ 108 mil por publicidade.

O topo do ranking é ocupado por Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo. De acordo com a publicação, ela pode faturar cerca de R$ 3 milhões por ação publicitária.

Na segunda posição aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, com ganhos estimados em aproximadamente R$ 2 milhões por campanha.

Quem também aparece entre os nomes mais valiosos é a atriz espanhola Ester Expósito. Conhecida mundialmente pela série Elite, ela figura no ranking devido ao relacionamento com Kylian Mbappé. Segundo a estimativa, a artista cobra cerca de R$ 1,2 milhão por publicidade.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel 1 de 13

O estudo foi elaborado com base em informações da plataforma Lessie AI, ferramenta que utiliza inteligência artificial para monitorar perfis digitais e estimar valores cobrados por influenciadores em campanhas publicitárias. Para chegar aos números, foram consideradas as faixas de preços normalmente praticadas por cada personalidade nas redes sociais, utilizando um valor médio entre os menores e os maiores cachês identificados.

Conhecidas internacionalmente pela sigla WAGs, expressão em inglês para "wives and girlfriends" (esposas e namoradas), as companheiras dos atletas se transformaram em personagens cada vez mais relevantes nos grandes eventos esportivos. Com milhões de seguidores e forte presença digital, muitas delas aproveitam a visibilidade gerada pela Copa do Mundo para ampliar contratos comerciais e fechar novas parcerias com marcas.