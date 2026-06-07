QUE VACILO

Jogador da Série B ia ser chamado para a Copa do Mundo, mas foi cortado após gesto polêmico

Hoje no Coritiba, português Josué relembrou episódio que pode ter custado sua vaga na seleção de Portugal para a Copa de 2014

Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:00

Josué Crédito: Divulgação

Estar no álbum oficial da Copa do Mundo costuma ser sinal de que o sonho de disputar o torneio está próximo. Mas, para o meia português Josué, atualmente destaque do Coritiba, a história teve um desfecho diferente.

Mesmo figurando entre os jogadores da seleção de Portugal no álbum do Mundial de 2014, disputado no Brasil, o atleta acabou fora da lista final de convocados. O motivo teria sido um gesto obsceno feito durante a comemoração da classificação portuguesa para a Copa.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial 1 de 30

O episódio aconteceu em novembro de 2013, na partida contra a Suécia pela repescagem europeia. Josué estava em campo quando Cristiano Ronaldo marcou o gol que confirmou a vaga portuguesa no Mundial.

Enquanto celebrava o resultado, o meio-campista foi fotografado mostrando o dedo do meio em direção às arquibancadas. A imagem ganhou repercussão internacional e provocou forte reação, especialmente entre os suecos.

Mais de uma década depois, Josué admite o arrependimento. "Foi uma infelicidade minha, da irreverência, da idade na altura. Agora, com a maturidade que tenho, voltando atrás obviamente faria tudo diferente", afirmou.

Segundo o jornalista Pascoal Sousa, do jornal A Bola, o episódio teve impacto importante na imagem do jogador e pode ter influenciado a decisão do técnico Paulo Bento de deixá-lo fora da convocação final para a Copa.

A exclusão foi especialmente dolorosa porque Josué estava muito próximo de disputar seu primeiro Mundial. A frustração foi tão grande que ele sequer guarda o álbum em que aparece como integrante da seleção portuguesa.

"Eu não tenho o álbum, a minha filha tem. Foi uma mágoa muito grande que eu tive, com tudo na mão para poder vir à Copa e depois, por um momento infeliz meu, não vim", revelou.

Apesar da decepção, o meia guarda boas lembranças da passagem pela seleção, especialmente da convivência com Cristiano Ronaldo, que definiu como uma pessoa tranquila, objetiva e comprometida com o grupo.

Aos 35 anos, Josué vive outra fase da carreira. Vestindo a camisa 10 do Coritiba desde 2024, tornou-se uma das lideranças da equipe e participou da campanha que terminou com o título da Série B de 2025. Nesta temporada, soma nove assistências e marcou recentemente seu primeiro gol na Série A.