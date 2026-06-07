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Jogador da Série B ia ser chamado para a Copa do Mundo, mas foi cortado após gesto polêmico

Hoje no Coritiba, português Josué relembrou episódio que pode ter custado sua vaga na seleção de Portugal para a Copa de 2014

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:00

Josué
Josué Crédito: Divulgação

Estar no álbum oficial da Copa do Mundo costuma ser sinal de que o sonho de disputar o torneio está próximo. Mas, para o meia português Josué, atualmente destaque do Coritiba, a história teve um desfecho diferente.

Mesmo figurando entre os jogadores da seleção de Portugal no álbum do Mundial de 2014, disputado no Brasil, o atleta acabou fora da lista final de convocados. O motivo teria sido um gesto obsceno feito durante a comemoração da classificação portuguesa para a Copa.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

O episódio aconteceu em novembro de 2013, na partida contra a Suécia pela repescagem europeia. Josué estava em campo quando Cristiano Ronaldo marcou o gol que confirmou a vaga portuguesa no Mundial.

Enquanto celebrava o resultado, o meio-campista foi fotografado mostrando o dedo do meio em direção às arquibancadas. A imagem ganhou repercussão internacional e provocou forte reação, especialmente entre os suecos. 

Mais de uma década depois, Josué admite o arrependimento. "Foi uma infelicidade minha, da irreverência, da idade na altura. Agora, com a maturidade que tenho, voltando atrás obviamente faria tudo diferente", afirmou.

Segundo o jornalista Pascoal Sousa, do jornal A Bola, o episódio teve impacto importante na imagem do jogador e pode ter influenciado a decisão do técnico Paulo Bento de deixá-lo fora da convocação final para a Copa.

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A exclusão foi especialmente dolorosa porque Josué estava muito próximo de disputar seu primeiro Mundial. A frustração foi tão grande que ele sequer guarda o álbum em que aparece como integrante da seleção portuguesa.

"Eu não tenho o álbum, a minha filha tem. Foi uma mágoa muito grande que eu tive, com tudo na mão para poder vir à Copa e depois, por um momento infeliz meu, não vim", revelou.

Apesar da decepção, o meia guarda boas lembranças da passagem pela seleção, especialmente da convivência com Cristiano Ronaldo, que definiu como uma pessoa tranquila, objetiva e comprometida com o grupo.

Aos 35 anos, Josué vive outra fase da carreira. Vestindo a camisa 10 do Coritiba desde 2024, tornou-se uma das lideranças da equipe e participou da campanha que terminou com o título da Série B de 2025. Nesta temporada, soma nove assistências e marcou recentemente seu primeiro gol na Série A.

Enquanto acompanha a Copa do Mundo 2026 à distância, o português carrega uma história rara: a de um jogador que chegou a virar figurinha oficial do Mundial, mas viu o sonho de disputar o torneio escapar por causa de um único gesto.

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