Cor e número da sorte de hoje (7 de junho): domingo favorece renovação, equilíbrio e boas energias para a semana

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Giuliana Mancini
Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:00
Hoje, 7 de junho, é um dia favorável para desacelerar, reorganizar pensamentos e fortalecer a confiança no futuro. A energia do domingo ajuda a encerrar pendências emocionais e abrir espaço para novas oportunidades.
Áries: A vontade de começar algo novo estará forte. Aproveite o dia para organizar metas e visualizar os próximos passos com mais clareza. Uma conversa inspiradora poderá trazer motivação extra.
Cor da sorte: Vermelho-rubi
Número da sorte: 8
Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Valorize o que traz segurança emocional e bem-estar.
Cor da sorte: Verde-claro
Número da sorte: 4
Gêmeos: Sua mente estará cheia de ideias e planos para os próximos dias. Aproveite para registrar pensamentos e projetos que surgirem espontaneamente.
Cor da sorte: Azul-celeste
Número da sorte: 11
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Câncer: O dia favorece equilíbrio emocional e reconexão com aquilo que realmente importa. Atividades tranquilas ajudarão a renovar suas energias.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 2
Leão: Uma sensação de renovação poderá trazer mais confiança para enfrentar novos desafios. O momento favorece autoestima e entusiasmo.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 1
Virgem: Organizar a semana antecipadamente ajudará a reduzir preocupações. O dia também favorece descanso e autocuidado.
Cor da sorte: Verde-menta
Número da sorte: 7
O esmalte que é a cara de cada signo
Libra: Relações pessoais ganham destaque. Conversas sinceras e momentos de afeto fortalecerão vínculos importantes.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 6
Escorpião: Você poderá perceber respostas surgindo de forma natural ao longo do dia. Confie mais na sua sensibilidade e nos sinais ao seu redor.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 9
Sagitário: O domingo favorece liberdade, leveza e atividades ao ar livre. Buscar algo diferente ajudará a renovar sua disposição.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 3
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Capricórnio: O dia pede equilíbrio entre planejamento e descanso. Uma decisão tomada com calma poderá trazer benefícios futuros.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 10
Aquário: Ideias criativas continuam surgindo com força. Aproveite para refletir sobre mudanças que deseja realizar nos próximos meses.
Cor da sorte: Turquesa
Número da sorte: 5
Peixes: O domingo favorece inspiração, tranquilidade e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Escutar sua intuição será um grande diferencial.
Cor da sorte: Lavanda
Número da sorte: 12