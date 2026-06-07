ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de junho): domingo favorece renovação, equilíbrio e boas energias para a semana

O último dia da semana convida à reflexão, ao descanso e à preparação para novos ciclos que começam a se desenhar

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 7 de junho, é um dia favorável para desacelerar, reorganizar pensamentos e fortalecer a confiança no futuro. A energia do domingo ajuda a encerrar pendências emocionais e abrir espaço para novas oportunidades.

Áries: A vontade de começar algo novo estará forte. Aproveite o dia para organizar metas e visualizar os próximos passos com mais clareza. Uma conversa inspiradora poderá trazer motivação extra.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 8

Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Valorize o que traz segurança emocional e bem-estar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 4

Gêmeos: Sua mente estará cheia de ideias e planos para os próximos dias. Aproveite para registrar pensamentos e projetos que surgirem espontaneamente.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 11

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Câncer: O dia favorece equilíbrio emocional e reconexão com aquilo que realmente importa. Atividades tranquilas ajudarão a renovar suas energias.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Uma sensação de renovação poderá trazer mais confiança para enfrentar novos desafios. O momento favorece autoestima e entusiasmo.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Virgem: Organizar a semana antecipadamente ajudará a reduzir preocupações. O dia também favorece descanso e autocuidado.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 7

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Relações pessoais ganham destaque. Conversas sinceras e momentos de afeto fortalecerão vínculos importantes.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 6

Escorpião: Você poderá perceber respostas surgindo de forma natural ao longo do dia. Confie mais na sua sensibilidade e nos sinais ao seu redor.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo favorece liberdade, leveza e atividades ao ar livre. Buscar algo diferente ajudará a renovar sua disposição.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Capricórnio: O dia pede equilíbrio entre planejamento e descanso. Uma decisão tomada com calma poderá trazer benefícios futuros.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas continuam surgindo com força. Aproveite para refletir sobre mudanças que deseja realizar nos próximos meses.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 5

Peixes: O domingo favorece inspiração, tranquilidade e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Escutar sua intuição será um grande diferencial.

Cor da sorte: Lavanda