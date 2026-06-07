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Cor e número da sorte de hoje (7 de junho): domingo favorece renovação, equilíbrio e boas energias para a semana

O último dia da semana convida à reflexão, ao descanso e à preparação para novos ciclos que começam a se desenhar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:00

Signo, cor e número da sorte
Signo, cor e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 7 de junho, é um dia favorável para desacelerar, reorganizar pensamentos e fortalecer a confiança no futuro. A energia do domingo ajuda a encerrar pendências emocionais e abrir espaço para novas oportunidades.

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Áries: A vontade de começar algo novo estará forte. Aproveite o dia para organizar metas e visualizar os próximos passos com mais clareza. Uma conversa inspiradora poderá trazer motivação extra.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 8

Touro: O domingo favorece conforto, estabilidade e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Valorize o que traz segurança emocional e bem-estar.

Cor da sorte: Verde-claro

Número da sorte: 4

Gêmeos: Sua mente estará cheia de ideias e planos para os próximos dias. Aproveite para registrar pensamentos e projetos que surgirem espontaneamente.

Cor da sorte: Azul-celeste

Número da sorte: 11

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O dia favorece equilíbrio emocional e reconexão com aquilo que realmente importa. Atividades tranquilas ajudarão a renovar suas energias.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 2

Leão: Uma sensação de renovação poderá trazer mais confiança para enfrentar novos desafios. O momento favorece autoestima e entusiasmo.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 1

Virgem: Organizar a semana antecipadamente ajudará a reduzir preocupações. O dia também favorece descanso e autocuidado.

Cor da sorte: Verde-menta

Número da sorte: 7

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Relações pessoais ganham destaque. Conversas sinceras e momentos de afeto fortalecerão vínculos importantes.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 6

Escorpião: Você poderá perceber respostas surgindo de forma natural ao longo do dia. Confie mais na sua sensibilidade e nos sinais ao seu redor.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 9

Sagitário: O domingo favorece liberdade, leveza e atividades ao ar livre. Buscar algo diferente ajudará a renovar sua disposição.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia pede equilíbrio entre planejamento e descanso. Uma decisão tomada com calma poderá trazer benefícios futuros.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas continuam surgindo com força. Aproveite para refletir sobre mudanças que deseja realizar nos próximos meses.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 5

Peixes: O domingo favorece inspiração, tranquilidade e momentos especiais ao lado de pessoas queridas. Escutar sua intuição será um grande diferencial.

Cor da sorte: Lavanda

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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