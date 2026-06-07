Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Depois de dias intensos, Câncer, Virgem, Sagitário e Capricórnio recebem uma resposta importante do universo hoje (7 de junho)

O encerramento da semana traz momentos de clareza, renovação e boas surpresas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo, dia 7 de junho, convida à reflexão, mas também abre espaço para novas perspectivas. Para quatro signos, o dia pode trazer aquela sensação rara de que tudo está começando a se encaixar. O universo envia sinais de renovação, reforçando a importância de acreditar no futuro e continuar avançando.

Leia mais

Imagem - Hoje (7 de junho), algumas coincidências podem revelar que certos acontecimentos estavam se encaixando há mais tempo do que você imaginava

Hoje (7 de junho), algumas coincidências podem revelar que certos acontecimentos estavam se encaixando há mais tempo do que você imaginava

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (6 de junho): sábado favorece encontros, leveza e momentos especiais

Cor e número da sorte de hoje (6 de junho): sábado favorece encontros, leveza e momentos especiais

Imagem - 4 signos que costumam transformar decepções em obstáculos maiores do que realmente são

4 signos que costumam transformar decepções em obstáculos maiores do que realmente são

Câncer: Uma bênção importante chega através das relações. Você percebe quem realmente está ao seu lado e encontra conforto em vínculos que fortalecem sua confiança. O universo mostra que você não precisa enfrentar tudo sozinho.

Dica cósmica: Valorize quem permanece presente nos momentos importantes.

Perfume ideal para Câncer

Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA

Virgem: Hoje você consegue enxergar com mais clareza os resultados dos esforços que vem fazendo há semanas. Mesmo que nem tudo esteja concluído, há sinais concretos de progresso. O universo quer que você reconheça o quanto já avançou.

Dica cósmica: Não espere a linha de chegada para celebrar seu crescimento.

Perfume ideal para Virgem

Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA

Sagitário: O domingo favorece momentos de inspiração e confiança. Uma nova ideia, plano ou desejo ganha força dentro de você. O universo parece renovar sua fé de que coisas boas ainda estão por vir.

Dica cósmica: Acredite mais naquilo que faz seu coração vibrar.

Perfume ideal para Sagitário

Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA

Capricórnio: Uma preocupação que vinha ocupando espaço demais na sua mente começa a perder força. O dia traz mais serenidade e ajuda a perceber que você tem mais controle da situação do que imaginava. O universo envia um sinal de estabilidade.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje para que você tenha paz.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
1 de 4
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

Tags:

Signo Câncer Virgem Sagitário Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Universo

Mais recentes

Imagem - Gretchen diz que recebeu influência extraterrestre ainda na barriga da mãe: 'Percebo influências em mim'

Gretchen diz que recebeu influência extraterrestre ainda na barriga da mãe: 'Percebo influências em mim'
Imagem - Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken
Imagem - Ladrão faminto? Banana de R$ 34 milhões desaparece de museu e vira caso de polícia

Ladrão faminto? Banana de R$ 34 milhões desaparece de museu e vira caso de polícia