REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade' - a reflexão de Albert Camus sobre amor e sentido da vida

O pensamento do filósofo francês continua sendo compartilhado ao falar sobre relacionamentos, afetos e a diferença entre sofrer por falta de amor e perder a capacidade de amar

Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 03:00

Albert Camus nasceu em 1913, na Argélia, que na época era uma colônia francesa. Crédito: Reprodução

Grande parte das pessoas teme não ser amada. O medo da rejeição, da solidão e do abandono acompanha a experiência humana desde os primeiros relacionamentos. A reflexão de Albert Camus propõe uma visão diferente ao sugerir que existe algo ainda mais doloroso do que não receber amor: tornar-se incapaz de oferecê-lo.

Conhecido por suas reflexões sobre a condição humana, Camus acreditava que a vida ganha significado por meio das experiências, das escolhas e das relações construídas ao longo do caminho. Em muitos de seus pensamentos, aparece a ideia de que o ser humano se realiza não apenas pelo que recebe, mas também pelo que é capaz de entregar.

Quem foi Albert Camus 1 de 9

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações rápidas, decepções afetivas e medo crescente de se envolver emocionalmente. Em muitos casos, depois de sofrer, algumas pessoas passam a evitar vínculos por receio de se machucar novamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O receio de confiar em alguém, a dificuldade de demonstrar sentimentos, o fechamento emocional após uma decepção ou a decisão de se afastar de novas experiências afetivas.

O pensamento filosófico não sugere que amar seja fácil ou que o amor elimine o sofrimento. A ideia central está mais ligada à compreensão de que a capacidade de amar continua sendo uma das experiências mais profundas da vida humana.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância dos vínculos afetivos para o bem-estar emocional e para o sentimento de pertencimento.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas têm medo de sofrer, Camus lembra que a verdadeira pobreza emocional pode não estar na falta de amor recebido, mas na perda da capacidade de amar.