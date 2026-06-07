Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'Não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade' - a reflexão de Albert Camus sobre amor e sentido da vida

O pensamento do filósofo francês continua sendo compartilhado ao falar sobre relacionamentos, afetos e a diferença entre sofrer por falta de amor e perder a capacidade de amar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de junho de 2026 às 03:00

Albert Camus nasceu em 1913, na Argélia, que na época era uma colônia francesa.
Albert Camus nasceu em 1913, na Argélia, que na época era uma colônia francesa. Crédito: Reprodução

Grande parte das pessoas teme não ser amada. O medo da rejeição, da solidão e do abandono acompanha a experiência humana desde os primeiros relacionamentos. A reflexão de Albert Camus propõe uma visão diferente ao sugerir que existe algo ainda mais doloroso do que não receber amor: tornar-se incapaz de oferecê-lo.

Conhecido por suas reflexões sobre a condição humana, Camus acreditava que a vida ganha significado por meio das experiências, das escolhas e das relações construídas ao longo do caminho. Em muitos de seus pensamentos, aparece a ideia de que o ser humano se realiza não apenas pelo que recebe, mas também pelo que é capaz de entregar.

Quem foi Albert Camus

Albert Camus morreu em 1960, aos 46 anos, em um acidente de carro na França. por Reprodução
Seus textos abordam temas como liberdade, solidão, injustiça, sofrimento e busca por significado. por Reprodução
Embora seja frequentemente associado ao existencialismo, Camus rejeitava o rótulo de filósofo existencialista. por Reprodução
Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da resistência francesa contra a ocupação nazista. por Reprodução
O filósofo ficou conhecido por desenvolver reflexões sobre o absurdo da existência humana. por Reprodução
Outra obra muito conhecida é O Mito de Sísifo, na qual discute o sentido da vida. por Reprodução
Camus ganhou o Prêmio Nobel de Literatura aos 44 anos, tornando-se um dos vencedores mais jovens da história. por Reprodução
Sua obra mais famosa é O Estrangeiro, publicada em 1942. por Reprodução
Albert Camus nasceu em 1913, na Argélia, que na época era uma colônia francesa. por Reprodução
1 de 9
Albert Camus morreu em 1960, aos 46 anos, em um acidente de carro na França. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações rápidas, decepções afetivas e medo crescente de se envolver emocionalmente. Em muitos casos, depois de sofrer, algumas pessoas passam a evitar vínculos por receio de se machucar novamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O receio de confiar em alguém, a dificuldade de demonstrar sentimentos, o fechamento emocional após uma decepção ou a decisão de se afastar de novas experiências afetivas.

O pensamento filosófico não sugere que amar seja fácil ou que o amor elimine o sofrimento. A ideia central está mais ligada à compreensão de que a capacidade de amar continua sendo uma das experiências mais profundas da vida humana.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais' - a reflexão de Epicuro sobre medo e finitude

Frase do dia da Filosofia: 'A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais' - a reflexão de Epicuro sobre medo e finitude

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

Imagem - Frase do dia do Existencialismo: 'No meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível' - a reflexão de Albert Camus sobre sofrimento e resistência

Frase do dia do Existencialismo: 'No meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível' - a reflexão de Albert Camus sobre sofrimento e resistência

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à importância dos vínculos afetivos para o bem-estar emocional e para o sentimento de pertencimento.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que muitas pessoas têm medo de sofrer, Camus lembra que a verdadeira pobreza emocional pode não estar na falta de amor recebido, mas na perda da capacidade de amar.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

Mais recentes

Imagem - Até outubro, 4 signos entram em uma nova fase financeira e podem viver a maior virada de dinheiro de 2026

Até outubro, 4 signos entram em uma nova fase financeira e podem viver a maior virada de dinheiro de 2026
Imagem - Gretchen diz que recebeu influência extraterrestre ainda na barriga da mãe: 'Percebo influências em mim'

Gretchen diz que recebeu influência extraterrestre ainda na barriga da mãe: 'Percebo influências em mim'
Imagem - Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken

Rayssa Leal assume nas redes sociais ser bissexual; skatista namora influenciadora Duda Wilken