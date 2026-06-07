TAROT & SIGNOS

Caminhos se abrem: 3 signos têm dia favorável para realizar planos

Leitura do tarot para este domingo aponta oportunidades, clareza nas decisões e energia positiva para tirar projetos do papel

Heider Sacramento

Publicado em 7 de junho de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo chega com uma energia de renovação e movimento para alguns signos do zodíaco. Segundo a leitura do tarot, o dia favorece iniciativas que estavam sendo adiadas, conversas importantes e situações capazes de abrir portas para mudanças positivas nas próximas semanas.

Para Touro, o momento é de estabilidade e construção. As cartas indicam que projetos iniciados recentemente começam a ganhar forma e que decisões ligadas à vida financeira tendem a trazer mais segurança. O dia favorece planejamento, organização e definição de metas.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Já Leão vive um período de expansão. O tarot mostra oportunidades surgindo através de contatos, convites e novas experiências. A energia do domingo favorece encontros, reconhecimento e situações que ajudam o leonino a enxergar novos caminhos para seus objetivos.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Para Peixes, a previsão aponta sensibilidade e intuição em alta. As cartas indicam que respostas buscadas há algum tempo podem surgir de forma inesperada. O momento favorece decisões ligadas à vida pessoal, relações afetivas e planos que dependiam de mais confiança para sair do papel.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

O tarot também sugere que este domingo será importante para quem deseja abandonar inseguranças e apostar em novos começos. Pequenas atitudes tomadas agora podem gerar resultados significativos ao longo do mês.