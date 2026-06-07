INTERNACIONAL

Ladrão faminto? Banana de R$ 34 milhões desaparece de museu e vira caso de polícia

Obra de arte polêmica de Maurizio Cattelan foi alvo de vandalismo na França

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de junho de 2026 às 09:09

'Comedian', de 2019, de Maurizio Cattelan Crédito: Reprodução

A obra Comediante, do artista italiano Maurizio Cattelan, famosa por consistir em uma banana colada com fita adesiva na parede e avaliada em R$ 34 milhões, foi roubada do Museu Pompidou-Metz, no leste da França. O sumiço foi percebido pela equipe de segurança da instituição.

Obra com banana e fita adesiva, do italiano Cattelan 1 de 7

Apesar do valor milionário atribuído ao conceito da obra, o furto da fruta em si não causou pânico na administração. Os funcionários substituíram o item rapidamente por uma banana comum, comprada de um vendedor de rua local. Como a obra é projetada com elementos perecíveis, a fruta já é trocada rotineiramente a cada três dias por motivos de higiene. O valor real do trabalho reside no certificado de autenticidade assinado por Cattelan, e não na matéria orgânica.

Esta não é a primeira vez que a instalação vira alvo de intervenções físicas. Em ocasiões anteriores, a banana foi devorada por visitantes e artistas performáticos. O caso mais notório envolveu o bilionário do setor de criptomoedas Justin Sun, que adquiriu uma das versões da obra e comeu a fruta publicamente. Na época, Cattelan ironizou a situação, comentando que as pessoas consumiam a banana, mas ignoravam a fita adesiva.