Esses 3 signos terão mais sorte neste domingo (7 de junho)

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Felipe Sena
Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:30
Descobrir que teremos mais sorte na vida é maravilhoso. E o sexto mês do ano traz uma energia renovadora para três signos.
Junho é um mês marcado por trânsitos astrológicos poderosos, pois planetas importantes formam aspectos positivos no céu noturno. Isso atrai oportunidades de ouro para algumas pessoas.
Veja as características dos signos
O dinheiro vai render mais. No amor, o magnetismo estará em alta. Confira previsão de João Bidu:
Projetos antigos finalmente vão sair do papel agora. No romance, o seu charme vai encantar todos. Aproveite a fase para pedir um aumento salarial.
Solteiros podem encontrar um amor verdadeiro em junho. Quem já tem um par viverá momentos mágicos. A vida social estará agitada e muito feliz.
As suas ideias inovadoras serão muito bem pagas. Não tenha medo de ousar no seu trabalho. No amor, o clima é de total liberdade.