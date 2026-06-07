SIGNOS

Esses 3 signos terão mais sorte neste domingo (7 de junho)

Sorte no dinheiro e no amor chegam neste mês

Felipe Sena

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:30

Signos terão mais sorte e prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Descobrir que teremos mais sorte na vida é maravilhoso. E o sexto mês do ano traz uma energia renovadora para três signos.

Junho é um mês marcado por trânsitos astrológicos poderosos, pois planetas importantes formam aspectos positivos no céu noturno. Isso atrai oportunidades de ouro para algumas pessoas.

Veja as características dos signos 1 de 7

O dinheiro vai render mais. No amor, o magnetismo estará em alta. Confira previsão de João Bidu:

Gêmeos

Projetos antigos finalmente vão sair do papel agora. No romance, o seu charme vai encantar todos. Aproveite a fase para pedir um aumento salarial.

Libra

Solteiros podem encontrar um amor verdadeiro em junho. Quem já tem um par viverá momentos mágicos. A vida social estará agitada e muito feliz.

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