Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (6 de junho): sábado favorece encontros, leveza e momentos especiais

O sábado chega com uma energia mais leve e acolhedora, favorecendo conexões importantes, descanso e experiências que renovam o ânimo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 6 de junho, será um excelente momento para desacelerar, aproveitar boas companhias e dar atenção ao que realmente faz sentido para você. Pequenos gestos podem trazer grandes alegrias.

Leia mais

Imagem - Um presente inesperado do universo pode transformar o dia de Touro, Leão, Escorpião e Aquário neste sábado (6 de junho)

Um presente inesperado do universo pode transformar o dia de Touro, Leão, Escorpião e Aquário neste sábado (6 de junho)

Imagem - Hoje (6 de junho) pode marcar uma virada silenciosa em decisões que vão influenciar os próximos meses

Hoje (6 de junho) pode marcar uma virada silenciosa em decisões que vão influenciar os próximos meses

Imagem - Dinheiro inesperado e oportunidades gigantes: 3 signos entram em uma fase rara de sorte financeira até o fim de junho

Dinheiro inesperado e oportunidades gigantes: 3 signos entram em uma fase rara de sorte financeira até o fim de junho

Áries: O sábado favorece passeios, encontros e atividades que tragam prazer. Aproveite para se afastar de preocupações que não dependem de você neste momento.

Cor da sorte: Coral

Número da sorte: 5

Touro: O dia traz conforto emocional e vontade de aproveitar os prazeres simples da vida. Estar perto de quem você gosta fará toda a diferença.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 2

Gêmeos: Conversas leves e encontros inesperados podem tornar o dia mais divertido. Sua espontaneidade ajudará a criar momentos memoráveis.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 8

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O sábado favorece o fortalecimento dos laços familiares. Um gesto de carinho poderá aproximar pessoas importantes.

Cor da sorte: Azul-bebê

Número da sorte: 6

Leão: Seu brilho natural estará ainda mais evidente. O dia favorece diversão, criatividade e momentos que elevem sua autoestima.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: Permita-se desacelerar um pouco. Descansar e cuidar do próprio bem-estar será tão importante quanto cumprir compromissos.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
1 de 13
O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: O clima favorece romance, amizade e boas conversas. Um convite inesperado poderá tornar o dia mais especial.

Cor da sorte: Rosa-antigo

Número da sorte: 9

Escorpião: Você poderá sentir necessidade de momentos mais reservados. Ouvir sua intuição ajudará a tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Sagitário: O sábado traz vontade de sair da rotina. Experiências novas, mesmo simples, poderão renovar suas energias.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 3

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: O dia favorece equilíbrio entre descanso e responsabilidade. Organizar algo importante agora evitará preocupações futuras.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: Sua criatividade estará em alta. Aproveite para se dedicar a atividades que despertem inspiração e entusiasmo.

Cor da sorte: Azul-elétrico

Número da sorte: 11

Peixes: Emoções positivas ganham força e favorecem momentos de conexão. O sábado será ideal para estar perto de quem faz bem ao seu coração.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?