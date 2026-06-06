NOVELA

Globo tira novela do ar e muda horários de tramas por causa de jogo da Seleção Brasileira; veja o que muda

Partida amistosa entre Brasil e Egito provoca alterações na programação deste sábado (6), com cancelamento de Coração Acelerado e mudanças no horário das demais novelas

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:00

TV Globo Crédito: Divulgação

Os telespectadores da Globo vão encontrar uma grade diferente neste sábado (6). Por causa da transmissão do amistoso entre a Seleção Brasileira e o Egito, a emissora decidiu alterar a programação do horário nobre, incluindo o cancelamento da exibição de uma de suas novelas.

A principal mudança envolve Coração Acelerado, que não será exibida neste sábado. A trama das 19h ficará fora do ar devido ao jogo, programado para ocupar a faixa entre 18h35 e 21h15. O folhetim volta normalmente à programação na próxima segunda-feira (8).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Além do cancelamento da novela protagonizada por Isabelle Drummond, a Globo também antecipou o horário de A Nobreza do Amor. A produção será exibida às 17h30, cerca de uma hora antes do horário habitual.

Já Quem Ama Cuida sofrerá um atraso e passará a ocupar a faixa das 21h50, logo após o encerramento da transmissão esportiva. O capítulo da novela estrelada por Letícia Colin também será menor que o normal, com duração prevista de 45 minutos, terminando às 22h35.

Novas mudanças já estão previstas

As alterações na programação não devem parar por aí. Na próxima terça-feira (9), a Globo voltará a mexer na grade por causa da transmissão do amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos, marcado para as 21h20.

Com isso, as novelas serão exibidas mais cedo. A Nobreza do Amor está prevista para começar às 18h05, enquanto Coração Acelerado irá ao ar às 19h15. Já Quem Ama Cuida terá início às 20h40.