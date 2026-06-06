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Globo tira novela do ar e muda horários de tramas por causa de jogo da Seleção Brasileira; veja o que muda

Partida amistosa entre Brasil e Egito provoca alterações na programação deste sábado (6), com cancelamento de Coração Acelerado e mudanças no horário das demais novelas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:00

TV Globo
TV Globo Crédito: Divulgação

Os telespectadores da Globo vão encontrar uma grade diferente neste sábado (6). Por causa da transmissão do amistoso entre a Seleção Brasileira e o Egito, a emissora decidiu alterar a programação do horário nobre, incluindo o cancelamento da exibição de uma de suas novelas.

A principal mudança envolve Coração Acelerado, que não será exibida neste sábado. A trama das 19h ficará fora do ar devido ao jogo, programado para ocupar a faixa entre 18h35 e 21h15. O folhetim volta normalmente à programação na próxima segunda-feira (8).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Além do cancelamento da novela protagonizada por Isabelle Drummond, a Globo também antecipou o horário de A Nobreza do Amor. A produção será exibida às 17h30, cerca de uma hora antes do horário habitual.

Já Quem Ama Cuida sofrerá um atraso e passará a ocupar a faixa das 21h50, logo após o encerramento da transmissão esportiva. O capítulo da novela estrelada por Letícia Colin também será menor que o normal, com duração prevista de 45 minutos, terminando às 22h35.

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Novas mudanças já estão previstas

As alterações na programação não devem parar por aí. Na próxima terça-feira (9), a Globo voltará a mexer na grade por causa da transmissão do amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra os Estados Unidos, marcado para as 21h20.

Com isso, as novelas serão exibidas mais cedo. A Nobreza do Amor está prevista para começar às 18h05, enquanto Coração Acelerado irá ao ar às 19h15. Já Quem Ama Cuida terá início às 20h40.

Segundo a programação divulgada pela emissora, todas as novelas também terão capítulos reduzidos neste dia para acomodar a transmissão esportiva.

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