LUTO

Ator de ‘Jumanji’, James Handy morre esfaqueado e enteado é preso após dizer frase enigmática

Ator é conhecido por filmes como “Jumanji” (1996) e “Top Gun: Maverick” (2022)

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:41

James Handy foi morto aos 81 anos Crédito: Reprodução

O ator James Handy, conhecido por filmes como “Jumanji” (1996) e “Top Gun: Maverick” (2022), morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira de Handy, foi preso, sob suspeita de homicídio.

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Segundo O Globo, o Departamento de Polícia de Los Angeles, um homem telefonou para as autoridades na manhã de quarta-feira (3) e disse: “Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.

Na residência, os policiais encontraram Handy inconsistente no jardim em frente da casa, com uma faca no peito. O ator foi levado a um hospital, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.

Segundo a polícia, Gledhill morava na residência com a mãe e o ator. Após a chegada dos agentes, de acordo com o Globo, ele teria dito que era a pessoa procurada pelos policiais.