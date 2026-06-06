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Ator de ‘Jumanji’, James Handy morre esfaqueado e enteado é preso após dizer frase enigmática

Ator é conhecido por filmes como “Jumanji” (1996) e “Top Gun: Maverick” (2022)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:41

James Handy foi morto aos 81 anos
James Handy foi morto aos 81 anos Crédito: Reprodução

O ator James Handy, conhecido por filmes como “Jumanji” (1996) e “Top Gun: Maverick” (2022), morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Michael Gledhill, de 44 anos, filho da companheira de Handy, foi preso, sob suspeita de homicídio.

James Handy

James Handy por Reprodução
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James Handy por Reprodução

Segundo O Globo, o Departamento de Polícia de Los Angeles, um homem telefonou para as autoridades na manhã de quarta-feira (3) e disse: “Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado”.

Na residência, os policiais encontraram Handy inconsistente no jardim em frente da casa, com uma faca no peito. O ator foi levado a um hospital, mas teve a morte confirmada pela equipe médica.

Segundo a polícia, Gledhill morava na residência com a mãe e o ator. Após a chegada dos agentes, de acordo com o Globo, ele teria dito que era a pessoa procurada pelos policiais.

Conforme o jornal, registros do sistema prisional mostram que a fiança foi fixada em US$ 2 milhões.

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James Handy

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