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Quem é o filho de Richard Gere que chamou atenção nas redes após fazer cena quente com Sydney Sweeney em Euphoria

Homer Gere gravou cena de grande repercussão ao lado da atriz

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:41

Reprodução
Reprodução Crédito: Filho de asro de Holywood receber vários elogios nas redes

Homer Gere, filho de Richard Gere, chamou atenção nas redes sociais após protagonizar uma das cenas mais quentes da série Euphoria, que lançou a última temporada recentemente e se tornou uma das mais comentadas.

Na produção, o filho do astro de Hollywood vive um ator chamado Dylan Reid e contracenou com Sydney Sweeney em uma cena quente que repercutiu pela exposição dos corpos de ambos. A atriz acabou com os seios à mostra e ele apareceu só de cueca.

3ª temporada de 'Euphoria'

Série da HBO Max por Reprodução | YouTube
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Homer Gere foi elogiado pelo seu corpo natural, sem tanquinhos ou excesso de músculos, como se tornou habitual entre jovens astros hollywoodianos. “Eu prefiro mil vezes um homem assim do que aqueles bombados de academia”, escreveu uma espectadora da série.

“Eu amo esse tipo de corpo masculino porque parece tão real e aquele típico cara comum, ‘vizinho gente boa’”, afirmou. “Ele tem músculos suficientes pra dar pra ver que treina, mas também claramente não vive na academia e se alimenta bem”, elogiou uma terceira.

Outra pessoa também declarou: “Na verdade, eu adoro que ele não seja super definido. É bom ver corpos realistas nas telas”.

O ator fez sua grande estreia na série, mas também está no elenco da série “The Sands”. Antes de ingressar na TV, trabalhou em curtas-metragens independentes e apareceu no videoclipe “Hunting Days”, da banda Khatumu, em 2024.

No mesmo ano, se formou em Psicologia e Artes Visuais pela Brown University, além de trabalhar em um laboratório de neurociência terapêutica.

Tags:

Richard Gere Euphoria

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