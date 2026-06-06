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Mãe de Vini Jr. é proibida pelo jogador e equipe de dar entrevistas na Copa após polêmica com Virginia

Fernanda chegou a curtir comentário que criticava influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 10:17

Carnavalesco revelou que Fernanda não gostava de Virginia
Carnavalesco revelou que Fernanda não gostava de Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

O término entre Vini Jr. e Virginia gerou várias polêmicas, com a influenciadora chegando a ser xingada no estádio do Maracanã, quando o craque marcou gol. Por causa das confusões recentes, a mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina, está blindada nesta Copa do Mundo.

Ela foi proibida pelo jogador e pela equipe dele de dar entrevistas, nem mesmo para falar do hexa e expectativa para os jogos. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca em trend do TikTok com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia e Vini jr por Reprodução/Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução / Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
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Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram

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Segundo o jornal, a decisão veio após Milton Cunha afirmar que Fernanda não gostava muito de Virginia. No último domingo (31), pouco antes do amistoso entre Brasil e Panamá, ela foi abordada por uma equipe de TV e disse que não daria entrevistas.

"Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor do babado. A gente fazia perguntas, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe? Que ainda não acendeu ", soltou Milton Cunha.

O momento aconteceu durante uma entrevista ao vivo ao Globo Esporte, enquanto Milton cobria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Museu do Amanhã, no Rio.

Quando Vini Jr. e Virginia terminaram o relacionamento, Fernanda fechou os comentários nas redes sociais. Ela recebeu várias críticas no Instagram após curtir uma mensagem que criticava Virginia.

“Mama [apelido dado por Virginia para Fernanda] está mais feliz. Dá para ver, sem peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, mais tem pessoas que vem com um peso. Virginia é uma”, afirmou o seguidor. Os internautas desaprovam a curtida da mãe do atleta.

Tags:

Virginia Vini jr.

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