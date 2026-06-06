ENTENDA

Influenciador diz que quase foi agredido por namorado de Larissa Manoela por ciúmes

Lázaro Freitas explicou em entrevista que se sentiu intimidado por André Luiz Frambach

Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:16

Amigos do casal rebateram influenciador Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador digital Lázaro Freitas disse durante o programa Queimei a Língua que quase foi agredido por André Luiz Frambach, ator que está no elenco de “Coração Acelerado”, porque o artista teria achado que ele teria paquerado sua esposa, a atriz Larissa Manoela, durante uma festa no Rio.

"Uma vez tentaram me bater, lá no Rio de Janeiro. O marido da Larissa Manoela. Foi o rolê mais aleatório da minha vida. Aconteceu alguma coisa que ele achou que eu estava olhando para Larissa, mas era porque ela é a Larissa Manoela. Ele chegou assim: 'O quê você está olhando? Perdeu o quê?'. Peitando", contou Lázaro, que disse que teria só olhado assustado para o ator.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach 1 de 17

Lázaro ainda afirmou que amigos que estavam ao redor disseram para ele relevar porque André Luiz estaria bêbado. O influenciador também explicou que tem TDAH, por isso, pode ter sido que tenha ficado olhando para a atriz.

"Todos os amigos dele vieram falar que ele está doido. Sei lá, ele estava bêbado, sei lá o que ele achou. Eu não conhecia ele e nem ela (sic). E ela é famosa, né? Se eu estivesse olhando, meu TDAH fez eu ficar olhando para a Larissa Manoela", contou.

Pessoas próximas ao casal afirmaram que o influenciador inventou a situação, e que estaria importunando uma amiga que é comprometida. Confira os relatos: