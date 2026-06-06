Influenciador diz que quase foi agredido por namorado de Larissa Manoela por ciúmes

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:16
O influenciador digital Lázaro Freitas disse durante o programa Queimei a Língua que quase foi agredido por André Luiz Frambach, ator que está no elenco de “Coração Acelerado”, porque o artista teria achado que ele teria paquerado sua esposa, a atriz Larissa Manoela, durante uma festa no Rio.
"Uma vez tentaram me bater, lá no Rio de Janeiro. O marido da Larissa Manoela. Foi o rolê mais aleatório da minha vida. Aconteceu alguma coisa que ele achou que eu estava olhando para Larissa, mas era porque ela é a Larissa Manoela. Ele chegou assim: 'O quê você está olhando? Perdeu o quê?'. Peitando", contou Lázaro, que disse que teria só olhado assustado para o ator.
Larissa Manoela e André Luiz Frambach
Lázaro ainda afirmou que amigos que estavam ao redor disseram para ele relevar porque André Luiz estaria bêbado. O influenciador também explicou que tem TDAH, por isso, pode ter sido que tenha ficado olhando para a atriz.
"Todos os amigos dele vieram falar que ele está doido. Sei lá, ele estava bêbado, sei lá o que ele achou. Eu não conhecia ele e nem ela (sic). E ela é famosa, né? Se eu estivesse olhando, meu TDAH fez eu ficar olhando para a Larissa Manoela", contou.
Pessoas próximas ao casal afirmaram que o influenciador inventou a situação, e que estaria importunando uma amiga que é comprometida. Confira os relatos:
Relatos de amigos de Larissa Manoela