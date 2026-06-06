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Ator é encontrado morto após encontro com dois homens em quarto de motel

Funcionários de estabelecimento encontraram ator sem vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:59

José Patrick Machado
José Patrick Machado Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5) em um motel no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Segundo o g1, conforme boletim de ocorrência, ele tinha entrado no estabelecimento acompanhado de outros dois homens, que deixaram o local horas depois.

José Patrick Machado

Ator José Patrick Machado por Reprodução
Ator José Patrick Machado por Reprodução
Ator José Patrick Machado por Reprodução
Ator José Patrick Machado por Reprodução
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Ator José Patrick Machado por Reprodução

Segundo o portal, a recepcionista do local disse que José Patrik permaneceu sozinho no quarto.

Alguns minutos depois, tentou falar novamente para tratar da cobrança da permanência, mas não obteve retorno.

Funcionários do local encontraram a vítima morta dentro do quarto. Em seguida, acionaram a polícia por volta das 00h29.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da Perícia Criminal. O celular de José Patrik foi apreendido pela perícia e será analisado durante a investigação.

Segundo o médico do Samu, a causa provável da morte seria uma overdose. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como morte decorrente de fato atípico. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Tags:

Morte Ator

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