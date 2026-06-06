Caso Anita Harley ganhará série com novos desdobramentos sobre disputa da fortuna de R$ 2 bilhões; saiba detalhes

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Felipe Sena
Publicado em 6 de junho de 2026 às 09:52
O documentário da Globoplay sobre o testamento de Anita Harley, herdeira das Lojas Pernambucanas fez sucesso e gerou curiosidade com várias versões de pessoas e familiares sobre a vida da empresária.
A produção teve tanto sucesso que deve render novos desdobramentos no streaming. Após a repercussão da produção entre os assinantes da plataforma, uma série derivada do documentário já está em desenvolvimento e terá como foco detalhes da disputa envolvendo o patrimônio da empresária que está em coma há 10 anos.
Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas
De acordo com informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a diretora Camila Appel está à frente do projeto. O planejamento é ampliar a abordagem sobre os conflitos judiciais relacionados à fortuna estimada em R$ 2 bilhões.
A série mostra como diferentes personagens passaram a disputar espaço e influência acerca do patrimônio da empresária. De um lado estava Cristine Rodrigues, ex-funcionária que cuidava de Anita e tinha em mãos uma antiga procuração.
Do outro lado estava Sônia Suzuki, que tentava obter na Justiça o reconhecimento de uma união estável que, segundo ela, manteve com Anita Harley durante décadas.