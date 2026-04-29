RESIDÊNCIA DE LUXO

Como é a mansão com 96 cômodos de dona das Casas Pernambucanas em coma há 10 anos e em centro de disputa judicial

Mansão de Anita Harley está em centro de disputa judicial

Felipe Sena

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07:30

Anita Harley está em centro de disputa judicial de R$ 2 bilhões Crédito: Reprodução

Após a estreia do documentário sobre o testamento de Anita Harley, em coma há 10 anos, a empresária, dona das lojas Pernambucanas ganhou os holofotes mais uma vez e está no centro de uma disputa judicial.

Entre os bens de Ania Harley, um dos que mais chamou atenção é a mansão da empresária de R$ 50 milhões, localizada no bairro da Aclimação, na região central de São Paulo. Inclusive, a residência se tornou um dos pontos centrais da série documental “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, disponível no Globoplay.

Com 37 banheiros e 5 cozinhas, o imóvel se tornou pivô de uma complexa batalha judicial. A mansão de três andares se destaca pela magnitude, somando 96 cômodos no total.

Mansão de Anita Harley 1 de 17

Avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, a construção tem grandes janelas de vidro, dois solários, uma piscina na área dos fundos da residência e um paisagismo que chama atenção com várias estátuas e obras de arte espalhadas no jardim, que inclui árvores, arbustos e flores.

A decoração exibe móveis de estilo neoclássico, adornos dourados, tapeçarias e esculturas que reforçam a opulência do local.

O imóvel foi construído quando o Hotel Ca’d’Oro, no centro de São Paulo, onde a bilionária morava, precisou ser reformado. De acordo com Sonia Soares, conhecida como Suzuki, funcionária e “dama de companhia” de Anita, a casa teria sido planejada para ser um “château" (castelo), onde pudessem ser felizes.