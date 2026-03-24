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Caso Anita Harley: Saiba quem é quem na disputa por R$ 2 bilhões em 'O Testamento'

Série documental expõe a batalha judicial pelo patrimônio da herdeira da Pernambucanas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:30

Anita Harley Crédito: Divulgação/Globoplay

A nova série documental do Globoplay, 'O Testamento: O Segredo de Anita Harley', relata a história de como uma das maiores herdeiras do varejo brasileiro, em coma desde 2016, virou o centro de uma disputa judicial. Sem poder dar sua versão dos fatos, a história de Anita Louise Regina Harley, bisneta do fundador das Casas Pernambucanas, é hoje contada, e disputada, por quem está ao seu redor.

  • Saiba 'quem é quem' nessa história:

Anita Harley: Empresária, discreta e rigorosa, assumiu o império das Casas Pernambucanas. Após sofrer um AVC, entrou em coma e sua fortuna estimada em R$ 2 bilhões virou alvo de disputa.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
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'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

Cristine Rodrigues: Assessora direta de Anita por décadas e pilar da defesa da 'família tradicional'. Ela alega ter documentos que a autorizam a gerir a saúde e os bens da empresária, além de afirmar ter sido sua companheira amorosa.

Sônia Soares (Suzuki): Funcionária que vivia na mansão e que também reivindica o papel de companheira de vida de Anita, pleiteando direitos de união estável sobre o patrimônio.

Arthur Miceli: Filho biológico de Suzuki, ele busca o reconhecimento como filho socioafetivo de Anita. Se a Justiça acatar, a ordem de sucessão muda completamente e ele vira o herdeiro direto.

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Daniel Silvestri: Começou como advogado de defesa de Suzuki e conseguiu ascender até a presidência da varejista.  

Irmãs Lundgren (Andréa e Juliana): Primas de segundo grau de Anita e acionistas da empresa. Elas não disputam a herança diretamente, mas formam a linha de frente de apoio a Cristine e barram as investidas de Suzuki e Arthur.

Karen Harley: Irmã por parte de pai de Anita.

Tisuka Yamasaki e Katia Mesel: Cineastas e amigas de longa data. Ambas apoiam Cristine e definem Suzuki como uma 'dama de companhia' que só reivindicou direitos após a doença de Anita.

Quem é quem em 'O Testamento'?

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Cristine Rodrigues por Divulgação/Globoplay
Sônia Soares (conhecida como Suzuki), em série 'O Testamento' por Divulgação/Globoplay
Artur Miceli, em série 'O Testamento' por Reprodução/Redes Sociais
'O Testamento': Daniel Silvestri por Divulgação/Globoplay
Juliana e Andréa Lundgren, na série 'O Testamento' por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Karen Harley por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Mônica Silveira por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Katia Mesel por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Vicente por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Tizuka Yamasaki por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Ivan Rurik por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': André Guittcis por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Cristine Rodrigues e Sônia Soares disputam pelo patrimônio de Anita Harley por Divulgação/Globoplay
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'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

Ivan Rurik: Amigo de longa data, ele defende que Suzuki e Anita viviam sim uma união amorosa real entre quatro paredes.

Mônica Silveira: A amiga responsável por apresentar Suzuki a Anita no passado. Hoje, ela lamenta a ponte que fez.

André Guittcis: Amigo íntimo que testemunhou a rotina da casa. Ele relata bastidores curiosos, incluindo conversas sobre planos de maternidade.

Vicente Miceli: Editor de vídeos, marido de Suzuki e pai biológico de Arthur. Ele chegou a morar na casa de Anita nos anos 1990, logo quando o filho nasceu.

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Streaming Globoplay Anita Harley O Testamento: O Segredo de Anita Harley Pernambucanas

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