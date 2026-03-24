'O TESTAMENTO'

Fortuna de R$ 2 bilhões: Quem controla a herança de Anita Harley, herdeira da Pernambucanas em coma

Nova série documental da Globoplay investiga uma batalha judicial de quase uma década pela herança de Anita Harley

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:45

'O Testamento': Anita Harley Crédito: Divulgação/Globoplay

Imagine a cena: uma herdeira bilionária de uma das maiores redes de varejo do Brasil, em coma há quase uma década, e sua fortuna de R$ 2 bilhões virando o centro de uma disputa familiar e jurídica. Não é ficção, e sim, a realidade de Anita Harley, bisneta do fundador das Casas Pernambucanas.

Anita Louise Regina Harley, aos 76 anos, é a maior acionista individual da Nopasa, a holding que controla metade do império Pernambucanas. Desde 2016, um AVC a mantém internada em coma, incapaz de tomar decisões. E como ela não deixou testamento e, não tem filhos biológicos, o destino da herança de Anita é disputado por um trio inusitado.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas 1 de 6

Cristine Rodrigues: Ex-assessora pessoal de Anita, ela baseia sua defesa em um 'Testamento Vital' de 1999, que a nomeava para decidir sobre a saúde e os bens da empresária em caso de incapacidade, porém, a Justiça invalidou o documento, e a briga continua nos tribunais.

Sônia Aparecida Soares: Funcionária que viveu por décadas na mansão de Anita, ela conseguiu o reconhecimento judicial de união estável com a empresária no ano passado. Isso a coloca como uma figura central na disputa pela herança e pela curatela.

Arthur Miceli: Filho biológico de Sônia, ele teve a maternidade socioafetiva de Anita reconhecida pela Justiça. Por um tempo, Arthur chegou a ser o curador oficial dos bens da herdeira, com poder de voto nas decisões da Pernambucanas.

Quem é quem em 'O Testamento'? 1 de 14

Arthur Miceli assumiu essa a curatela de Anita em 2022, tirando o poder de um advogado que administrava desde 2017. Em 2023, a própria mãe de Arthur, Sônia, entrou na Justiça para tirar o filho do cargo e assumir a curatela. O pedido inicial foi negado, mas o recurso ainda aguarda julgamento. Se Sônia vencer, ela se tornará a voz oficial de quase metade da holding que controla a gigante do varejo.

A Pernambucanas, avaliada em R$ 2 bilhões em 2022 pela Forbes, tem mais de 115 anos de história, 500 lojas e 14 mil colaboradores, e busca expansão digital para reverter prejuízos recentes.