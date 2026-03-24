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Fortuna de R$ 2 bilhões: Quem controla a herança de Anita Harley, herdeira da Pernambucanas em coma

Nova série documental da Globoplay investiga uma batalha judicial de quase uma década pela herança de Anita Harley

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de março de 2026 às 11:45

'O Testamento': Anita Harley Crédito: Divulgação/Globoplay

Imagine a cena: uma herdeira bilionária de uma das maiores redes de varejo do Brasil, em coma há quase uma década, e sua fortuna de R$ 2 bilhões virando o centro de uma disputa familiar e jurídica. Não é ficção, e sim, a realidade de Anita Harley, bisneta do fundador das Casas Pernambucanas.

Anita Louise Regina Harley, aos 76 anos, é a maior acionista individual da Nopasa, a holding que controla metade do império Pernambucanas. Desde 2016, um AVC a mantém internada em coma, incapaz de tomar decisões. E como ela não deixou testamento e, não tem filhos biológicos, o destino da herança de Anita é disputado por um trio inusitado.

Anita Harley, herdeira das Casas Pernambucanas

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
Anita Harley por Divulgação/Globoplay
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'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

Cristine Rodrigues: Ex-assessora pessoal de Anita, ela baseia sua defesa em um 'Testamento Vital' de 1999, que a nomeava para decidir sobre a saúde e os bens da empresária em caso de incapacidade, porém, a Justiça invalidou o documento, e a briga continua nos tribunais.

Sônia Aparecida Soares: Funcionária que viveu por décadas na mansão de Anita, ela conseguiu o reconhecimento judicial de união estável com a empresária no ano passado. Isso a coloca como uma figura central na disputa pela herança e pela curatela.

Arthur Miceli: Filho biológico de Sônia, ele teve a maternidade socioafetiva de Anita reconhecida pela Justiça. Por um tempo, Arthur chegou a ser o curador oficial dos bens da herdeira, com poder de voto nas decisões da Pernambucanas.

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Quem é quem em 'O Testamento'?

'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Cristine Rodrigues por Divulgação/Globoplay
Sônia Soares (conhecida como Suzuki), em série 'O Testamento' por Divulgação/Globoplay
Artur Miceli, em série 'O Testamento' por Reprodução/Redes Sociais
'O Testamento': Daniel Silvestri por Divulgação/Globoplay
Juliana e Andréa Lundgren, na série 'O Testamento' por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Karen Harley por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Mônica Silveira por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Katia Mesel por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Vicente por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Tizuka Yamasaki por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Ivan Rurik por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': André Guittcis por Divulgação/Globoplay
'O Testamento': Cristine Rodrigues e Sônia Soares disputam pelo patrimônio de Anita Harley por Divulgação/Globoplay
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'O Testamento': Anita Harley por Divulgação/Globoplay

Arthur Miceli assumiu essa a curatela de Anita em 2022, tirando o poder de um advogado que administrava desde 2017. Em 2023, a própria mãe de Arthur, Sônia, entrou na Justiça para tirar o filho do cargo e assumir a curatela. O pedido inicial foi negado, mas o recurso ainda aguarda julgamento. Se Sônia vencer, ela se tornará a voz oficial de quase metade da holding que controla a gigante do varejo.

A Pernambucanas, avaliada em R$ 2 bilhões em 2022 pela Forbes, tem mais de 115 anos de história, 500 lojas e 14 mil colaboradores, e  busca expansão digital para reverter prejuízos recentes.

A administração da varejista reporta-se a um conselho que tenta blindar a operação comercial dos conflitos familiares. Recentemente, em agosto de 2024, houve até uma troca no comando, com Ricardo Doebeli assumindo como CEO para acelerar vendas.

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Globoplay Série Anita Harley O Testamento: O Segredo de Anita Harley

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