Pablo faz show gratuito no Shopping da Bahia nesta terça (24); saiba como assistir

'A Voz Romântica' apresenta a 'Bodega do Pablo' em evento exclusivo com música e bate-papo

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:39

‘Bodega do Pablo’ faz pocket show de Pablo em aquecimento para o evento
‘Bodega do Pablo’ faz pocket show de Pablo em aquecimento para o evento Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira, 24 de março, o Shopping da Bahia será o palco de um encontro exclusivo com o cantor Pablo. A partir das 18h, o cantor apresenta a 'Bodega do Pablo' em um pocket show que promete dar um gostinho do que vem por aí no grande evento de abril.

Mais do que apenas música, a ação no shopping foi pensada para ser uma experiência completa. O público vai encontrar um cenário que remete às famosas bodegas do interior, onde as melhores histórias (e as maiores dores de cotovelo) acontecem. Além de ouvir os sucessos do artista, quem passar por lá poderá aproveitar espaços 'instagramáveis' para garantir aquela foto.

O evento não será apenas um show comum. Pablo vai aproveitar o momento para bater um papo com a imprensa e com os fãs, contando os detalhes e as surpresas que está preparando para o show oficial. 

Vale lembrar que essa ação é apenas um 'spoiler' do que vai rolar no dia 11 de abril, no Wet Eventos. Para quem não quer ficar de fora do show principal, que terá Pablo, Tayrone e Silvanno Salles, os ingressos já estão à venda. 

  • O público poderá escolher entre três setores:

  • Arena 
  • Front/Backstage 
  • Open Bar (com cerveja, gin, vodca, água e refri liberados).

Os ingressos variam entre R$ 85,50 e R$ 418,00.

  • Como garantir seu lugar no Wet?

Se você ainda não comprou seu ingresso, pode aproveitar a ida ao Shopping da Bahia e passar no balcão da Bora Tickets (2º piso). As vendas também rolam pelo site oficial e nas lojas do Pida (Salvador Norte, Paralela e Piedade).

SERVIÇO

  • Quem: Pablo (A Voz Romântica)
  • Quando: Terça-feira, 24 de março, às 18h
  • Onde: Shopping da Bahia
  • Acesso: Aberto ao público

