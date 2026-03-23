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Enquete BBB 26: Gabriela, Juliano Floss ou Jonas quem deve ser eliminado no Paredão?

Eliminação será nesta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de março de 2026 às 00:13

Décimo Paredão do BBB 26: Gabriela, Juliano Floss e Jonas Crédito: Divulgação

O paredão do BBB está formado. Estão na berlinda Gabriela, Juliano Floss e Jonas

Na noite deste domingo (22), a formação do décimo Paredão do BBB 26, aconteceu depois de dinâmicas inéditas, alianças testadas e aquela boa e velha Prova Bate e Volta, a berlinda da semana finalmente está definida.

Tudo começou com o Anjo da semana na sexta-feira (20), Leandro Boneco, que tinha a opção de imunizar um participante na formação do Paredão, mas preferiu assistir a um vídeo gravado pela família dele.

Décimo Paredão do BBB 26

Décimo Paredão do BBB 26: Gabriela, Juliano Floss e Jonas por Divulgação
Gabriela por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach por Manoella Mello/TV Globo
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Décimo Paredão do BBB 26: Gabriela, Juliano Floss e Jonas por Divulgação

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O Líder da semana, Alberto Cowboy, não pensou duas vezes e fez o seu decreto. Sem direito a Prova Bate e Volta, ele indicou Juliano Floss para a berlinda. Na sequência, foi a vez da casa entrar no confessionário. Em uma votação dividida, o participante mais votado pelo grupo foi Jonas.

Como o mais votado da casa ganhou o poder do Contragolpe, sem pestanejar, ele puxou Gabriela para a berlinda..

BBB 26: Dinâmica da Semana

BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Líder 19/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - 20/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Anjo 21/03 por Divulgação/Globo
Dinâmica da semana no BBB 26 explica como será a próxima Formação do Paredão 21/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Anjo imuniza 22/03 por Divulgação/Globo
Formação do Paredão na Dinâmica da Semana do BBB 26 - 22/03 por Divulgação/Globo
BBB 26: Dinâmica da Semana - Bate e Volta 22/03 por Divulgação/Globo
Na terça-feira (24/03), mais um participante deixa o BBB 26 por Divulgação/Globo
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BBB 26: Dinâmica da Semana - Prova do Líder 19/03 por Divulgação/Globo

Com quatro nomes na berlinda (incluindo Jordana, que já vinha emparedada desde sábado pela dinâmica do Triângulo de Risco), três deles foram disputar a Prova Bate e Volta.

Em uma disputa que exigiu pura sorte, quem levou a melhor e escapou do Paredão foi Jordana, garantindo mais uma semana na casa. Os outros perderam a disputa e se juntaram ao indicado do líder, fechando décimo Paredão que agora encara o julgamento do público.

Quem você quer que seja eliminado?

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