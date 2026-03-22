Lembra dele? Longe dos holofotes, galã do BBB 19 se casa com estilista em cerimônia intimista

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 11:00
O ex-participante do Big Brother Brasil 19, Diego Wantowsky, oficializou a união com a estilista Duda Magalhães neste sábado (21), em uma cerimônia reservada realizada em um haras na cidade de Rio Negrinho.
O casamento reuniu amigos e familiares em um evento intimista, seguido de um almoço para os convidados. A celebração maior, segundo a noiva, ainda será realizada, mas sem data divulgada.
Ex-BBB Diego Wantowsky se casou
Nas redes sociais, Duda compartilhou registros do momento e celebrou a união. Ela também assinou o próprio look usado na cerimônia, reforçando sua atuação como estilista.
Diego ganhou visibilidade nacional ao participar do BBB 19, edição na qual foi o quarto eliminado, mas ficou marcado como um dos nomes mais comentados da temporada. Antes do reality, ele trabalhava com criação de cavalos na propriedade da família, em Santa Catarina.
Atualmente, o ex-BBB atua como corretor de imóveis de alto padrão no estado, mantendo uma rotina mais discreta longe da televisão.