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Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Luiz e Rosinha se conheceram quando ele tinha 74 anos e estava viúvo, enquanto ela tinha 34

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:18

Casamento
Casamento Crédito: Reprodução

Uma história de amor construída ao longo de mais de 20 anos mobilizou moradores de Brumado, no sudoeste do estado, e ganhou repercussão nas redes sociais. Aos 93 anos, Luiz decidiu oficializar a união com Rosinha, de 54, em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos e pessoas da comunidade.

O casamento aconteceu no último sábado (14), na igreja matriz da cidade. O noivo entrou no local acompanhado pelas filhas e seguiu até o altar, onde encontrou a noiva. A cena foi marcada por emoção e aplausos dos convidados.

Após a celebração religiosa, o casal recebeu os convidados em uma festa para comemorar o momento, que simboliza a trajetória construída ao longo de duas décadas.

Casamento

Casamento por Reprodução
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Casamento por Reprodução

Luiz e Rosinha se conheceram quando ele tinha 74 anos e estava viúvo. Ela, na época com 34, iniciou o relacionamento com o empresário, enfrentando comentários por conta da diferença de idade. Mesmo assim, os dois seguiram juntos e consolidaram a relação ao longo dos anos.

Duas décadas depois, decidiram oficializar a união tanto no civil quanto no religioso, celebrando a história construída com base em parceria e afeto.

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A repercussão do casamento também chegou às redes sociais. A advogada Rebeca Maria, neta de Luiz, compartilhou o momento e destacou a importância da ocasião.

“Não existe tempo certo para o amor. Meu avô de 93 anos se casou com sua companheira de mais de 20 anos. Foi um dia épico e inesquecível”, escreveu.

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