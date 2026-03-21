APAIXONADOS

Idoso de 93 anos dribla preconceito e realiza sonho de se casar na igreja com noiva 40 anos mais nova

Luiz e Rosinha se conheceram quando ele tinha 74 anos e estava viúvo, enquanto ela tinha 34

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:18

Casamento Crédito: Reprodução

Uma história de amor construída ao longo de mais de 20 anos mobilizou moradores de Brumado, no sudoeste do estado, e ganhou repercussão nas redes sociais. Aos 93 anos, Luiz decidiu oficializar a união com Rosinha, de 54, em uma cerimônia que reuniu familiares, amigos e pessoas da comunidade.

O casamento aconteceu no último sábado (14), na igreja matriz da cidade. O noivo entrou no local acompanhado pelas filhas e seguiu até o altar, onde encontrou a noiva. A cena foi marcada por emoção e aplausos dos convidados.

Após a celebração religiosa, o casal recebeu os convidados em uma festa para comemorar o momento, que simboliza a trajetória construída ao longo de duas décadas.

Casamento 1 de 3

Luiz e Rosinha se conheceram quando ele tinha 74 anos e estava viúvo. Ela, na época com 34, iniciou o relacionamento com o empresário, enfrentando comentários por conta da diferença de idade. Mesmo assim, os dois seguiram juntos e consolidaram a relação ao longo dos anos.

Duas décadas depois, decidiram oficializar a união tanto no civil quanto no religioso, celebrando a história construída com base em parceria e afeto.

A repercussão do casamento também chegou às redes sociais. A advogada Rebeca Maria, neta de Luiz, compartilhou o momento e destacou a importância da ocasião.