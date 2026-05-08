MÚSICA

Cantor baiano Hiran lança música em resposta a ataques homofóbicos; ouça

Artista também sofreu ataques xenofóbicos nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 15:47

Hiran sofreu ataques preconceituosos após lançamento de álbum Crédito: Oedro Ommã

A música “Solução”, lançada nesta quarta-feira (6), marca a resposta do rapper Hiran aos ataques homofóbicos e xenofóbicos que tem recebido nas redes sociais nos últimos dias e que ganharam repercussão entre artistas após o lançamento do álbum “IMUNDO”, aclamado pelo público. A faixa, com produção musical de Ti Andrade e Cremenow Studio, chega acompanhada de um clipe no YouTube em plano sequência, em preto e branco, seguindo a mesma estética visual do disco recém-lançado.

Em publicação recente, além das mensagens de ódio, também recebeu apoio de fãs e outros artistas. “Eu queria agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que tá vindo aqui me mandar uma mensagem positiva, dar suporte e falar bem do meu trabalho e escutar o disco”, disse.

O cantor baiano Hiran 1 de 5

“Solução”, inserida no universo pop, propõe uma reflexão que aborda anseios e perdão, guiada pela busca do entendimento e esperança diante dos episódios recentes. O lançamento apresenta uma leitura sobre o momento atual e os desafios enfrentados pelos artistas independentes no Brasil.

“Eu quero, nesse momento, chamar o público para colar junto, rever comentários e posicionamentos, mesmo tendo pouca esperança de que estejam abertos para isso, estamos no mesmo barco. E eu acredito e sigo lutando por um mundo melhor”, destacou o artista, nascido em Alagoinhas, interior da Bahia.

A mensagem de Hiran para o público aparece nos versos sobre resistência e autonomia a partir das próprias atitudes. “Mesmo contra a corrente, acredite na história. Pensa mais no caminho do que lá na vitória. Vai que cê vira o jogo só não sendo refém. Vai que cê muda o mundo inspirando alguém”, diz um dos trechos. Ouça:

Nesta semana, o artista fez outro desabafo nas redes sociais, em que abre o debate sobre falta de apoio de outros artistas sobre os ataques sofridos. “As pessoas que falam sobre esse tipo de causa não se mobilizaram, nem poucas vieram comentar em apoio. Poucas vieram. As mesmas pessoas que, na hora que um artista é traída, sei lá, uma mulher preta é traída, vão lá fazer vídeo, falar sobre, né, dizer como é importante”, disse o artista. Confira depoimento completo: