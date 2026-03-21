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BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

Líder da semana avalia fugir do óbvio após reviravoltas no jogo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:03

BBB 26
BBB 26 Crédito: Reprodução

O líder Alberto Cowboy já pensa em mudar completamente sua estratégia no BBB 26. Após acompanhar as últimas dinâmicas e o retorno de rivais da berlinda, o brother revelou que pretende fugir do óbvio na próxima formação de Paredão.

A declaração foi feita na madrugada deste sábado (21), durante uma conversa com Jordana e Jonas Sulzbach. No papo, o líder admitiu que vem reavaliando seus alvos e estudando novas possibilidades dentro do jogo.

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Entre os nomes citados, Juliano apareceu como uma das principais opções de indicação. Cowboy destacou que já vinha considerando o rival há algum tempo, mas agora a possibilidade ganha ainda mais força.

Jordana concordou com o posicionamento e afirmou que tomaria a mesma decisão caso estivesse na liderança, reforçando o alinhamento do grupo.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Apesar disso, Alberto demonstrou cautela ao analisar o cenário atual do jogo. Segundo ele, a dinâmica da semana, especialmente o chamado Triângulo de Risco, pode provocar mudanças inesperadas no Paredão e acabar beneficiando adversários.

Com isso, o líder segue atento aos próximos movimentos da casa antes de bater o martelo sobre sua indicação, o que pode mexer diretamente com os rumos do jogo nos próximos dias.

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