BBB 26: Alberto Cowboy muda estratégia e mira novo alvo para o Paredão

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 10:03
O líder Alberto Cowboy já pensa em mudar completamente sua estratégia no BBB 26. Após acompanhar as últimas dinâmicas e o retorno de rivais da berlinda, o brother revelou que pretende fugir do óbvio na próxima formação de Paredão.
A declaração foi feita na madrugada deste sábado (21), durante uma conversa com Jordana e Jonas Sulzbach. No papo, o líder admitiu que vem reavaliando seus alvos e estudando novas possibilidades dentro do jogo.
Entre os nomes citados, Juliano apareceu como uma das principais opções de indicação. Cowboy destacou que já vinha considerando o rival há algum tempo, mas agora a possibilidade ganha ainda mais força.
Jordana concordou com o posicionamento e afirmou que tomaria a mesma decisão caso estivesse na liderança, reforçando o alinhamento do grupo.
Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)
Apesar disso, Alberto demonstrou cautela ao analisar o cenário atual do jogo. Segundo ele, a dinâmica da semana, especialmente o chamado Triângulo de Risco, pode provocar mudanças inesperadas no Paredão e acabar beneficiando adversários.
Com isso, o líder segue atento aos próximos movimentos da casa antes de bater o martelo sobre sua indicação, o que pode mexer diretamente com os rumos do jogo nos próximos dias.