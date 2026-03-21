Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 10:22
O ator Juca de Oliveira, que morreu aos 91 anos neste sábado (21), construiu uma trajetória marcada não apenas pelo sucesso nos palcos e na televisão, mas também por uma vida pessoal discreta e estável. Casado desde 1973 com a musicista Maria Luisa de Faro Santos, ele viveu mais de cinco décadas ao lado da companheira.
Da relação, nasceu a única filha do casal, a produtora teatral Isabella Faro Santos de Oliveira. Apesar de evitar exposição da vida íntima, o ator fazia questão da presença da esposa e da filha em momentos marcantes da carreira.
Juca de Oliveira
As duas estiveram ao lado dele, por exemplo, na cerimônia em que foi empossado como membro da Academia Paulista de Letras, em junho de 2013, uma das honrarias mais importantes de sua trajetória.
Em entrevista concedida em 2022, Juca mencionou a família ao falar sobre a própria relação com a morte. Na ocasião, recorreu à esposa e à filha para responder se temia o fim da vida, e ouviu de ambas que ele não demonstrava esse medo.
Na mesma conversa, o ator também reforçou o desejo de seguir trabalhando. Ligado ao teatro, ele afirmou que pretendia continuar nos palcos pelo maior tempo possível, mantendo a atuação como prioridade, embora seguisse aberto a novos trabalhos na televisão.
Reservado fora de cena, Juca de Oliveira deixa como legado uma carreira sólida e uma história pessoal marcada por longevidade, parceria e discrição.