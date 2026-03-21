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Morto aos 91 anos, Juca de Oliveira foi casado por mais 50 anos e deixa sua única filha

Ator, que morreu neste sábado (21), deixa esposa e filha única, com quem compartilhava momentos importantes da carreira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 10:22

Juca de Oliveira e a esposa
Juca de Oliveira e a esposa Crédito: Reprodução

O ator Juca de Oliveira, que morreu aos 91 anos neste sábado (21), construiu uma trajetória marcada não apenas pelo sucesso nos palcos e na televisão, mas também por uma vida pessoal discreta e estável. Casado desde 1973 com a musicista Maria Luisa de Faro Santos, ele viveu mais de cinco décadas ao lado da companheira.

Da relação, nasceu a única filha do casal, a produtora teatral Isabella Faro Santos de Oliveira. Apesar de evitar exposição da vida íntima, o ator fazia questão da presença da esposa e da filha em momentos marcantes da carreira.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

As duas estiveram ao lado dele, por exemplo, na cerimônia em que foi empossado como membro da Academia Paulista de Letras, em junho de 2013, uma das honrarias mais importantes de sua trajetória.

Em entrevista concedida em 2022, Juca mencionou a família ao falar sobre a própria relação com a morte. Na ocasião, recorreu à esposa e à filha para responder se temia o fim da vida, e ouviu de ambas que ele não demonstrava esse medo.

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Na mesma conversa, o ator também reforçou o desejo de seguir trabalhando. Ligado ao teatro, ele afirmou que pretendia continuar nos palcos pelo maior tempo possível, mantendo a atuação como prioridade, embora seguisse aberto a novos trabalhos na televisão.

Reservado fora de cena, Juca de Oliveira deixa como legado uma carreira sólida e uma história pessoal marcada por longevidade, parceria e discrição.

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