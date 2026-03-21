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Morre aos 91 anos o ator Juca de Oliveira

Artista estava internado em São Paulo e teve carreira marcada por papéis históricos como em “O Clone”

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:58

Juca de Oliveira
Juca de Oliveira Crédito: Reprodução/Globo

O ator e dramaturgo Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, após ser diagnosticado com pneumonia associada a uma condição cardiológica.

Nascido em 16 de março de 1935, em São Roque, no interior paulista, José Juca de Oliveira Santos construiu uma trajetória de mais de seis décadas na arte. Ao longo da carreira, participou de mais de 30 novelas e minisséries, além de atuar em filmes e dezenas de peças teatrais.

Juca de Oliveira

Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo
Juca de Oliveira em 'O Clone' por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira em 'Flor do Caribe' por Rafael Sorín/Globo
Juca de Oliveira está internado em São Paulo por Gabriel Cardoso/SBT
Juca de Oliveira por Reprodução/Globo
Juca de Oliveira por Paulo Belote/TV Globo
O ator Juca de Oliveira por TV Globo/Divulgação
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Juca de Oliveira com Murilo Benício em 'O Clone' por Reprodução/TV Globo

Um de seus papéis mais marcantes foi o do médico geneticista Dr. Albieri, na novela “O Clone”, exibida entre 2001 e 2002. O personagem ganhou destaque ao abordar temas como clonagem humana e ética científica.

Antes de se dedicar integralmente à atuação, Juca chegou a cursar Direito na Universidade de São Paulo, mas abandonou a faculdade para investir na formação artística. Nos anos 1950, integrou o Teatro Brasileiro de Comédia e, posteriormente, participou da criação do Teatro de Arena, um dos marcos da dramaturgia nacional.

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Durante a ditadura militar, o ator foi perseguido e chegou a se exilar na Bolívia. Ao retornar ao Brasil, retomou a carreira na televisão e no teatro, consolidando seu nome como um dos grandes artistas do país.

Na TV Globo, estreou em 1973 e participou de produções como “Fera Ferida”, “Torre de Babel” e “O Outro Lado do Paraíso”, seu último trabalho na televisão, exibido em 2018.

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Nos últimos anos, manteve-se dedicado ao teatro e à vida no campo. O velório está previsto para acontecer neste sábado (21), em São Paulo.

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