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COMEÇOU! Assista AO VIVO ao show de retorno do BTS após 4 anos

O show acontece em Seul, na Coreia do Sul

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:44

Show do BTS
Show do BTS Crédito: Reprodução

 O BTS está oficialmente de volta aos palcos neste sábado (21), após quatro anos de hiato, e o retorno já movimenta milhões de fãs ao redor do mundo. A apresentação marca o lançamento do álbum “ARIRANG” e inaugura uma nova fase na carreira do grupo sul-coreano.

O show acontece em Seul, na Coreia do Sul, e está sendo transmitido ao vivo para diversos países pela Netflix. No horário de Brasília, a apresentação começou às 8h e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

BTS

BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS por Divulgação
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evento bts por arquivo pessoal
E21 por Reprodução
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E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
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RM e V, integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
BTS por reprodução
BTS por Reprodução
bts hanbok coreia por divulgação - Hybe
bts coreia por reproducao
BTS por divulgação
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
BTS por Divulgação
[Edicase]“Are You Sure?” acompanha os membros do BTS, Jimin e Jung Kook, viajando por diversos países (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures ) por
1 de 44
BTS por Reprodução

Assista ao vivo: https://www.netflix.com

O retorno do BTS acontece após a pausa iniciada em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório dos integrantes. A expectativa é que esse seja o pontapé inicial de uma nova era, com possíveis turnês e projetos globais nos próximos meses.

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A apresentação reúne um grande público presencial e milhões de espectadores online, consolidando mais uma vez o impacto mundial do grupo no cenário da música.

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