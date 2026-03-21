COMEÇOU! Assista AO VIVO ao show de retorno do BTS após 4 anos

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 08:44
O BTS está oficialmente de volta aos palcos neste sábado (21), após quatro anos de hiato, e o retorno já movimenta milhões de fãs ao redor do mundo. A apresentação marca o lançamento do álbum “ARIRANG” e inaugura uma nova fase na carreira do grupo sul-coreano.
O show acontece em Seul, na Coreia do Sul, e está sendo transmitido ao vivo para diversos países pela Netflix. No horário de Brasília, a apresentação começou às 8h e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.
BTS
Assista ao vivo: https://www.netflix.com
O retorno do BTS acontece após a pausa iniciada em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório dos integrantes. A expectativa é que esse seja o pontapé inicial de uma nova era, com possíveis turnês e projetos globais nos próximos meses.
A apresentação reúne um grande público presencial e milhões de espectadores online, consolidando mais uma vez o impacto mundial do grupo no cenário da música.