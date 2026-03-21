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ELES VOLTARAM! Veja onde e como assistir ao show do grande retorno do BTS hoje (21 de março)

Grupo retorna aos palcos após quatro anos e apresentação será transmitida ao vivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:11

BTS
BTS Crédito: Reprodução

O BTS volta aos palcos neste sábado (21) com um show especial em Seul, na Coreia do Sul, marcando o fim do hiato iniciado em 2022 por conta do serviço militar obrigatório dos integrantes.

A apresentação também celebra o lançamento do álbum “ARIRANG”, divulgado na sexta-feira (20), e deve mobilizar fãs ao redor do mundo.

BTS na era Arirang

Céu de Seul no lançamento do álbum por divulgação
Era Arirang por Divulgação
Era Arirang por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
Screenshot por Divulgação
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Céu de Seul no lançamento do álbum por divulgação

Que horas começa o show

No horário de Brasília, o show está previsto para começar às 8h da manhã deste sábado (21).

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Onde assistir ao vivo

A transmissão será feita ao vivo pela Netflix, com acesso disponível em cerca de 190 países. A plataforma também promete oferecer diferentes ângulos de câmera durante a apresentação.

BTS

BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
BTS por Reprodução
Brasileira é presa na Coreia do Sul após perseguir membro do grupo musical BTS por Divulgação
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evento bts por arquivo pessoal
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
E21 por Reprodução
RM e V, integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
Integrantes do BTS por Reprodução
BTS por reprodução
BTS por Reprodução
bts hanbok coreia por divulgação - Hybe
bts coreia por reproducao
BTS por divulgação
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
V BTS por Cortesia Hybe
BTS por Divulgação
[Edicase]“Are You Sure?” acompanha os membros do BTS, Jimin e Jung Kook, viajando por diversos países (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures ) por
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BTS por Reprodução

Onde será o show

O evento acontece ao ar livre, em um dos pontos mais simbólicos da Coreia do Sul. O show começa no Palácio Gyeongbokgung e segue até a Praça Gwanghwamun, no centro de Seul.

A expectativa é de um grande público, com milhares de pessoas acompanhando presencialmente e milhões assistindo pela transmissão global.

RM terá participação limitada

O líder do grupo, RM, sofreu uma lesão no tornozelo durante os ensaios na quinta-feira (19). Segundo a gravadora, ele teve comprometimento ligamentar e ósseo e deve reduzir sua participação nas coreografias.

Mesmo assim, o artista estará presente no show, com limitações nos movimentos.

Retorno histórico

A volta do BTS aos palcos é considerada um dos eventos mais aguardados do ano na música global. A apresentação une elementos modernos a um cenário histórico e marca um novo momento na carreira do grupo após a pausa de quatro anos.

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