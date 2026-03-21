ELES VOLTARAM! Veja onde e como assistir ao show do grande retorno do BTS hoje (21 de março)

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 08:11
O BTS volta aos palcos neste sábado (21) com um show especial em Seul, na Coreia do Sul, marcando o fim do hiato iniciado em 2022 por conta do serviço militar obrigatório dos integrantes.
A apresentação também celebra o lançamento do álbum “ARIRANG”, divulgado na sexta-feira (20), e deve mobilizar fãs ao redor do mundo.
BTS na era Arirang
Que horas começa o show
No horário de Brasília, o show está previsto para começar às 8h da manhã deste sábado (21).
Onde assistir ao vivo
A transmissão será feita ao vivo pela Netflix, com acesso disponível em cerca de 190 países. A plataforma também promete oferecer diferentes ângulos de câmera durante a apresentação.
BTS
Onde será o show
O evento acontece ao ar livre, em um dos pontos mais simbólicos da Coreia do Sul. O show começa no Palácio Gyeongbokgung e segue até a Praça Gwanghwamun, no centro de Seul.
A expectativa é de um grande público, com milhares de pessoas acompanhando presencialmente e milhões assistindo pela transmissão global.
RM terá participação limitada
O líder do grupo, RM, sofreu uma lesão no tornozelo durante os ensaios na quinta-feira (19). Segundo a gravadora, ele teve comprometimento ligamentar e ósseo e deve reduzir sua participação nas coreografias.
Mesmo assim, o artista estará presente no show, com limitações nos movimentos.
Retorno histórico
A volta do BTS aos palcos é considerada um dos eventos mais aguardados do ano na música global. A apresentação une elementos modernos a um cenário histórico e marca um novo momento na carreira do grupo após a pausa de quatro anos.