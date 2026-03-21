COMEBACK

ELES VOLTARAM! Veja onde e como assistir ao show do grande retorno do BTS hoje (21 de março)

Grupo retorna aos palcos após quatro anos e apresentação será transmitida ao vivo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:11

BTS Crédito: Reprodução

O BTS volta aos palcos neste sábado (21) com um show especial em Seul, na Coreia do Sul, marcando o fim do hiato iniciado em 2022 por conta do serviço militar obrigatório dos integrantes.

A apresentação também celebra o lançamento do álbum “ARIRANG”, divulgado na sexta-feira (20), e deve mobilizar fãs ao redor do mundo.

BTS na era Arirang 1 de 8

Que horas começa o show

No horário de Brasília, o show está previsto para começar às 8h da manhã deste sábado (21).

Onde assistir ao vivo

A transmissão será feita ao vivo pela Netflix, com acesso disponível em cerca de 190 países. A plataforma também promete oferecer diferentes ângulos de câmera durante a apresentação.

BTS 1 de 44

Onde será o show

O evento acontece ao ar livre, em um dos pontos mais simbólicos da Coreia do Sul. O show começa no Palácio Gyeongbokgung e segue até a Praça Gwanghwamun, no centro de Seul.

A expectativa é de um grande público, com milhares de pessoas acompanhando presencialmente e milhões assistindo pela transmissão global.

RM terá participação limitada

O líder do grupo, RM, sofreu uma lesão no tornozelo durante os ensaios na quinta-feira (19). Segundo a gravadora, ele teve comprometimento ligamentar e ósseo e deve reduzir sua participação nas coreografias.

Mesmo assim, o artista estará presente no show, com limitações nos movimentos.

Retorno histórico