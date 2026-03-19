MÚSICA

BTS está de volta! Saiba o horário da transmissão do show ‘Arirang’ na Netflix

O grupo coreano apresentará pela primeira vez as faixas do álbum “Arirang”, que chega às plataformas nesta sexta-feira (20)

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:01

Arirang é o primeiro álbum do grupo após volta do hiato Crédito: Divulgação

O aguardado retorno do BTS aos palcos finalmente vai acontecer. Após uma pausa de quatro anos para que os integrantes cumprissem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o grupo retoma as atividades com um show transmitido simultaneamente pela Netflix. A apresentação visa relembrar sucessos da trajetória dos "Bangtan Boys" e lançar ao vivo as músicas de “Arirang”, primeiro álbum de estúdio após o hiato, com lançamento marcado para esta sexta-feira (20).

A transmissão, intitulada “BTS: The Comeback Live | ARIRANG”, acontece no próximo sábado, 21 de março. Para os brasileiros, o evento começa às 8h (horário de Brasília) pela Netflix, que também disponibilizará o documentário “BTS: THE RETURN” no dia 27 de março, contando sobre os bastidores do retorno dos artistas como grupo.

“Arirang" é o décimo álbum de estúdio do BTS e conta com 14 faixas inéditas. O projeto marca o retorno oficial do grupo, que iniciará uma turnê mundial no próximo mês, com estreia em 9 de abril, em Goyang (Coreia do Sul). No Brasil, o BTS tem três shows confirmados em São Paulo, entre os dias 28 e 31 de outubro.

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As atividades coletivas haviam sido suspensas em 2022. Como o alistamento militar, obrigatório para homens sul-coreanos entre 18 e 28 anos, ocorreu em períodos distintos para cada membro, os artistas aproveitaram o intervalo para lançar projetos solo.

Antes da pausa, o último disco de músicas inéditas do grupo havia sido “Be” (2020). Logo antes do hiato, em 2022, eles lançaram a antologia Proof, uma compilação de hits e faixas inéditas que narrava a história do grupo até então.