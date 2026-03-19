SÉRIES

Produtora de Bridgerton levanta hipótese de novo spin-off da série

Shonda Rhimes revelou, em participação a um podcast, qual personagem poderia protagonizar a nova trama

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 17:53

Bridgerton Crédito: Divulgação

A pouco menos de um mês do lançamento da segunda parte da nova temporada de “Bridgerton”, Shonda Rhimes, produtora executiva da obra, agitou os fãs ao comentar sobre um possível spin-off. Durante conversa no podcast Glass Half Full, ela adiantou quem seria a figura ideal para estrelar a nova produção.

Ao ser questionada sobre a possibilidade de expandir o universo de Bridgerton com mais um spin-off, a produtora foi direta: “Com certeza. É uma área que nos entusiasma e sabemos que tem um grande potencial de exploração”.

Em entrevista ao podcast, Rhimes detalhou sobre quem a trama poderia girar. “Eu sempre disse que, se fôssemos fazer algo assim, Violet seria uma ótima pessoa para contar a história, a mãe de Bridgerton. Sim, é uma possibilidade”, afirmou.

Bridgerton 1 de 7

Violet Bridgerton é a matriarca da família que protagoniza a série baseada nos livros de Julia Quinn. Tanto na literatura quanto no audiovisual, Violet é retratada como a viúva de um visconde, mãe de oito filhos e com um objetivo claro: casar todos eles.