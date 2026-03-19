PROVA DO LÍDER

BBB 26: Saiba que horas começa a disputa final da Prova do Líder hoje (19 de março)

A prova foi dividida em duas fases: a classificatória, realizada à tarde, e a disputa final no programa ao vivo

K Kamila Macedo

Publicado em 19 de março de 2026 às 16:44

Prova do Líder Crédito: Arte/CORREIO

A décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 teve sua primeira fase realizada na tarde desta quinta-feira (19), mas o vencedor ainda não foi definido. A competição foi dividida em duas etapas: a classificatória, composta por três rodadas vespertinas, e a disputa final, prevista para ocorrer durante a edição ao vivo desta noite.

Para quem deseja assistir quem conquistar a liderança, hoje (19 de março) o BBB 26 começará por volta das 22h25, logo após a novela "Três Graças", de acordo com o Gshow.

Como foi a fase classificatória?

Dividida em três momentos, a etapa inicial contou com um jogo dinâmico de acúmulo de pontos. Alberto, Jonas, Milena, Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Jordana e Marciele garantiram as oito vagas para a rodada seguinte. Já Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss foram os primeiros a deixar a competição pelo Líder.

Na sequência, em uma prova que exigia memória, Alberto, Gabi, Milena, Marciele, Jordana e Ana Paula conseguiram se classificar, enquanto Jonas e Solange foram eliminados.

Na terceira etapa das classificatórias, apenas Milena, Alberto Cowboy e Jordana passam para a próxima fase. A disputa final será realizada ao vivo com os classificados.

Triângulo de Risco

Os eliminados da primeira rodada da Prova do Líder também sofrerão punições. Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss participarão de uma dinâmica especial denominada "Triângulo do Risco", com o objetivo de definir um emparedado entre eles na sexta-feira (20).