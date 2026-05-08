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Léo Foguete transforma clássico de Ivete Sangalo em forró romântico e abre nova fase da carreira

Cantor pernambucano lançou nova versão de “Deixo” com visualizer e aposta em sonoridade nordestina às vésperas da temporada de São João

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:08

Léo Foguete lança nova versão de “Deixo”, de Ivete Sangalo Crédito: Fernando Schlaepfer

Em meio à preparação para a maratona de shows juninos, Léo Foguete decidiu revisitar uma música que atravessou gerações na voz de Ivete Sangalo. O cantor lançou nesta quinta-feira (7) sua releitura de “Deixo”, apostando em uma mistura de forró romântico, elementos sertanejos e referências nordestinas para apresentar o primeiro single de seu novo projeto audiovisual.

A faixa chegou acompanhada de um visualizer e marca o início de uma nova etapa na carreira do artista, que deve divulgar o projeto completo nas próximas semanas. A proposta da nova versão foi transformar o clássico do axé em uma canção mais próxima da identidade musical construída por Léo nos últimos anos.

Natural de Petrolina, o cantor explicou que a escolha da música também carrega um lado afetivo e de homenagem à trajetória de Ivete.

'Deixo' de Léo Foguete

Léo Foguete lança nova versão de “Deixo” e aposta em clima nordestino para abrir novo projeto musical por Fernando Schlaepfer
Léo Foguete lança nova versão de “Deixo” e aposta em clima nordestino para abrir novo projeto musical por Fernando Schlaepfer
Léo Foguete lança nova versão de “Deixo” e aposta em clima nordestino para abrir novo projeto musical por Fernando Schlaepfer
Léo Foguete lança nova versão de “Deixo” e aposta em clima nordestino para abrir novo projeto musical por Fernando Schlaepfer
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Léo Foguete lança nova versão de “Deixo” e aposta em clima nordestino para abrir novo projeto musical por Fernando Schlaepfer

“Ivete é um dos maiores nomes da música brasileira, e essa regravação nasce como uma homenagem à admiração que sinto por ela. É também uma forma de revisitar canções que fizeram parte da minha formação como artista. Trouxe o forró romântico, a música nordestina, com veias desse novo sertanejo, que são a minha essência, para essa nova leitura”, afirmou.

Com produção assinada por Renan Rover, parceiro frequente de Léo e responsável por trabalhos de artistas como Zé Vaqueiro e Nattan, “Deixo” ganhou novos arranjos com sanfona, triângulo e percussão, aproximando o sucesso do universo das festas juninas.

O lançamento acontece em um momento de crescimento da carreira do artista. Faixas como “Cópia Proibida” e “Última Noite”, lançadas em 2024, permaneceram entre as mais ouvidas no primeiro semestre do ano seguinte e colocaram Léo Foguete no Top 15 do Spotify. Em 2025, ele também recebeu sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

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