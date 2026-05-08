TAROT & SIGNOS

Onda de sorte: carta ilumina conquistas e coloca signo em destaque nesta sexta (8)

Energia favorece reconhecimento, boas notícias e momentos de leveza após dias mais intensos

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

Depois de uma sequência de decisões e ajustes, a sexta-feira (8) muda o clima e traz uma energia mais leve, expansiva e positiva. Quem assume o comando do dia é O Sol, uma das cartas mais favoráveis do tarot, colocando Leão no centro das atenções com chances reais de reconhecimento e boas notícias.

Na prática, isso pode aparecer como respostas que chegam, projetos que avançam ou até situações que finalmente se resolvem de forma positiva. Para os leoninos, o dia tende a trazer visibilidade, com destaque em ambientes profissionais e também na vida pessoal, onde a confiança ganha força.

O date perfeito para Leão 1 de 8

A energia do Sol também favorece encontros, celebrações e momentos de satisfação. É um dia que convida a aproveitar conquistas, mesmo que pequenas, e perceber avanços que talvez tenham passado despercebidos nos últimos dias.