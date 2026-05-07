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Heider Sacramento
Publicado em 7 de maio de 2026 às 23:47
Thiago se despediu da Casa do Patrão após ser eliminado no segundo “Tá na Reta” do reality, em uma disputa que também contou com Luiza e Sheila. A eliminação foi definida pelo público em uma votação considerada apertada nos bastidores do programa.
A formação da berlinda colocou Thiago em uma posição delicada desde o início. Ele entrou no risco após receber a maior parte dos votos da casa, enquanto Luiza foi indicada pela Patroa Morena e Sheila acabou emparedada pelo Poder do Voto. A combinação das três dinâmicas colocou o participante no centro de uma disputa intensa.
Participantes da Casa do Patrão
Durante a votação final, Thiago acabou não resistindo à preferência do público, encerrando sua trajetória no reality. A eliminação gerou repercussão imediata nas redes sociais, com parte da audiência dividida sobre o resultado e o impacto do jogo em sua saída.
Com a eliminação, o reality segue com Sheila e Luiza na disputa, enquanto os próximos movimentos da casa prometem novas tensões na formação de alianças e estratégias dentro do confinamento.