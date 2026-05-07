BERLINDA

Thiago é eliminado da Casa do Patrão no 2º 'Tá na Reta'

Disputa acirrada define saída do participante, que encerra sua trajetória no segundo “Tá na Reta” da Casa do Patrão

Heider Sacramento

Publicado em 7 de maio de 2026 às 23:47

Thiago é eliminado em disputa apertada no Tá na Reta da Casa do Patrão Crédito: Divulgação

Thiago se despediu da Casa do Patrão após ser eliminado no segundo “Tá na Reta” do reality, em uma disputa que também contou com Luiza e Sheila. A eliminação foi definida pelo público em uma votação considerada apertada nos bastidores do programa.

A formação da berlinda colocou Thiago em uma posição delicada desde o início. Ele entrou no risco após receber a maior parte dos votos da casa, enquanto Luiza foi indicada pela Patroa Morena e Sheila acabou emparedada pelo Poder do Voto. A combinação das três dinâmicas colocou o participante no centro de uma disputa intensa.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Durante a votação final, Thiago acabou não resistindo à preferência do público, encerrando sua trajetória no reality. A eliminação gerou repercussão imediata nas redes sociais, com parte da audiência dividida sobre o resultado e o impacto do jogo em sua saída.