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NASA confirma que 6ª cidade mais populosa do mundo está afundando e pode comprometer o sistema de metrô e paralisar turismo

Projeto feito em parceria com entidades indianas realizou o mapeamento da cidade utilizando imagens do satélite NISAR

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 7 de maio de 2026 às 22:00

Segundo estimativas, a população da Cidade do México é em torno de 22 milhões de pessoas
Segundo estimativas, a população da Cidade do México é em torno de 22 milhões de pessoas Crédito: Carlos Valenzuela / Wikimedia Commons

A Cidade do México está afundando em ritmo constante, o que pode preocupar no longo prazo. Dados do satélite NISAR, missão da NASA com a agência espacial da Índia, mostram áreas da metrópole cedendo mais de 2 centímetros por mês.

Apesar de não ser uma descoberta nova, ela ganhou mais precisão com as novas imagens coletadas entre 25 de outubro de 2025 e 17 de janeiro de 2026. Elas registraram o afundamento devido à retirada intensa de água subterrânea, o que compacta o antigo leito de lagos onde a cidade cresceu.

Principais pontos turísticos da Cidade do México

Inaugurado em 1934, o Palacio de Bellas Artes mistura referências art nouveau, art déco e beaux-arts e virou um dos cartões-postais mais fotografados do centro da capital mexicana por Adrián Cerón / Wikimedia Commons
O monumento do Ángel de la Independencia foi inaugurado em 1910 e ocupa o Paseo de la Reforma, avenida que concentra parte das imagens mais clássicas da Cidade do México por Clinker / Wikimedia Commons
O Zócalo, nome popular da Plaza de la Constitución, é a praça principal do centro histórico e um dos espaços públicos mais emblemáticos de toda a Cidade do México por DenyDenisse / Wikimedia Commons
A Catedral Metropolitana fica ao lado do Zócalo e é apontada como a maior e mais antiga catedral das Américas, além de ocupar a área do antigo recinto sagrado asteca por ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons
As ruínas do Templo Mayor revelam parte do coração religioso de Tenochtitlán, capital asteca que existia no mesmo local antes da formação da atual Cidade do México por Eddann123 / Wikimedia Commons
No alto do Bosque de Chapultepec, o castelo foi residência imperial no século 19 e hoje abriga o Museu Nacional de História, com vista privilegiada da capital mexicana por Arturo Chavez / Wikimedia Commons
Os passeios de trajinera em Xochimilco preservam a tradição dos canais do sul da cidade e estão entre as experiências turísticas mais coloridas e populares da capital por Juan Carlos Fonseca Mata / Wikimedia Commons
A Casa Azul, em Coyoacán, foi transformada em museu em 1958 e preserva a residência ligada à vida e à obra de Frida Kahlo, uma das artistas mexicanas mais conhecidas do mundo por Isabel Pinzon / Wikimedia Commons
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Inaugurado em 1934, o Palacio de Bellas Artes mistura referências art nouveau, art déco e beaux-arts e virou um dos cartões-postais mais fotografados do centro da capital mexicana por Adrián Cerón / Wikimedia Commons

Por que a cidade está afundando?

A capital mexicana foi construída sobre uma região que já abrigou lagos, como o Texcoco. Esse solo tem camadas moles, ricas em argila e água. Com o aumento da necessidade hídrica da cidade, essa água subterrânea tem sido drenada, fazendo com que o município afunde.

Segundo o Jet Propulsion Laboratory, da NASA, a área metropolitana abriga cerca de 20 milhões de pessoas e depende historicamente desses aquíferos para abastecimento. Com o crescimento urbano, a pressão sobre essa reserva ficou maior e o peso da infraestrutura urbana está gerando um lento colapso geográfico.

“Imagens como esta confirmam que as medições do NISAR estão alinhadas às expectativas.”

Craig Ferguson

vice-gerente do projeto na sede da NASA, no comunicado do JPL

Análise de satélites

O NISAR usa radar de abertura sintética para medir pequenas mudanças na superfície. Essa tecnologia permite enxergar variações no solo mesmo durante a noite, sob nuvens ou em áreas onde sensores ópticos teriam dificuldade.

Conceito artístico do satélite NISAR
Conceito artístico do satélite NISAR Crédito: NASA/JPL-Caltech

Nas imagens divulgadas pela NASA, as áreas em azul-escuro indicam os pontos com maior afundamento. A leitura mostra que algumas regiões da Cidade do México cederam mais de 2 centímetros por mês no período analisado.

Um dos exemplos mais conhecidos fica no monumento Anjo da Independência, inaugurado em 1910. Como o terreno ao redor baixou ao longo das décadas, 14 degraus foram adicionados à base para manter o acesso ao local
Um dos exemplos mais conhecidos fica no monumento Anjo da Independência, inaugurado em 1910. Como o terreno ao redor baixou ao longo das décadas, 14 degraus foram adicionados à base para manter o acesso ao local Crédito: Luis Alvaz / Wikimedia Commons

Risco além de rachaduras

Um estudo publicado na revista Scientific Reports mostrou como o afundamento está atingindo o metrô da Cidade do México. O principal fator de perigo é o decaimento desigual; uma parte da estrutura cede mais rápido que outra, criando desníveis capazes de deformar trilhos, plataformas e viadutos.

Segundo os pesquisadores, esse afundamento diferencial pode reduzir a estabilidade de estruturas elevadas, forçar ajustes nos trilhos e comprometer sistemas de drenagem. Ou seja, o problema pode causar lentidão nos serviços, aumento dos custos de manutenção e até interrupções.

A pesquisa também apontou que a subsidência pode chegar a 500 milímetros por ano em áreas críticas da cidade.

Tags:

México Geografia Ciência Nasa

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