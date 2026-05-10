ASTROLOGIA

Universo envia sinal poderoso e transforma o domingo de Dia das Mães (10 de maio) para Touro, Câncer, Libra e Peixes

O dia chega trazendo emoções intensas, reencontros especiais e notícias capazes de aquecer o coração

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

O Dia das Mães deste ano carrega uma energia emocional muito forte para alguns signos do zodíaco. Este domingo, dia 10 de maio, favorece reconciliações, demonstrações de carinho, conexões familiares e momentos que ajudam a curar mágoas antigas. Há uma sensação coletiva de acolhimento e proteção no ar, mas quatro signos devem sentir isso de forma ainda mais intensa. Para eles, o universo prepara surpresas emocionais, palavras importantes e até mudanças capazes de renovar completamente o estado emocional.

Touro: O domingo promete trazer conforto emocional e sensação de pertencimento. Você pode receber demonstrações inesperadas de carinho ou perceber que está cercado por pessoas que realmente se importam com você. O dia ajuda a fortalecer vínculos e restaurar sua paz interior.

Dica cósmica: Valorize quem faz questão de permanecer ao seu lado.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Câncer: Emoções profundas tomam conta do seu dia, mas de uma forma positiva. Conversas sinceras e momentos em família podem curar feridas que estavam abertas há muito tempo. Existe uma forte sensação de proteção espiritual envolvendo você neste domingo.

Dica cósmica: Permita-se viver o afeto sem medo de parecer vulnerável.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra: O universo movimenta situações importantes na sua vida emocional e faz você enxergar relações com mais clareza. Um gesto simples pode ter impacto enorme no seu coração hoje. O dia também favorece reconciliações e aproximações inesperadas.

Dica cósmica: Nem sempre o amor chega de forma grandiosa, às vezes ele aparece nos pequenos detalhes.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Peixes: Você sentirá uma conexão muito forte com pessoas queridas neste domingo. O dia traz leveza emocional, acolhimento e até uma sensação de renovação depois de semanas mais cansativas. Algo especial pode acontecer quando você menos esperar.

Dica cósmica: Escute mais a sua intuição, ela estará especialmente afiada hoje.