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Hoje (10 de maio) traz um Dia das Mães cheio de conexões emocionais, decisões inesperadas e mudanças nos relacionamentos

O domingo chega com uma energia emocional mais forte, favorecendo reconciliações, carinho, conversas sinceras e momentos especiais em família

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 03:00

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Hoje, 10 de maio, será um dia marcado por emoções mais profundas, lembranças importantes e necessidade de conexão verdadeira. O clima favorece encontros familiares, demonstrações de carinho e reconciliações, mas também pode despertar reflexões sobre vínculos, escolhas e prioridades emocionais. A energia do domingo pede presença, sensibilidade e mais atenção às pessoas que realmente importam. 

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Áries: Hoje você tende a demonstrar carinho de forma mais prática e protetora. O domingo favorece momentos especiais em família e aproximações importantes. No amor, atitudes simples terão mais valor do que discursos elaborados. Dica cósmica: Demonstre afeto sem pressa.

Touro: Hoje será mais fácil encontrar conforto em pessoas, memórias e ambientes que trazem sensação de segurança. Conversas sinceras ajudam a fortalecer relações familiares e amorosas. Dica cósmica: Valorize os pequenos momentos do dia.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará mais sensível e acolhedora. O domingo favorece reencontros, trocas emocionais e mensagens importantes. No amor, abrir o coração pode mudar o rumo de uma relação. Dica cósmica: Escute com o mesmo cuidado que deseja ser ouvido.

Como é a mãe de cada signo

A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA
A mãe de Touro: o porto seguro - Carinho e estabilidade definem o colo acolhedor da mãe de Touro. por Imagem gerada por IA
A mãe de Gêmeos: a melhor amiga - Diálogo e versatilidade marcam a relação da mãe de Gêmeos com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Câncer: o coração da casa - A intuição e o amor incondicional que só a mãe de Câncer consegue transmitir por Imagem gerada por IA
A mãe de Leão: a rainha orgulhosa - O brilho e a generosidade da mãe de Leão que protege sua prole com unhas e dentes por Imagem gerada por IA
A mãe de Virgem: a guia dedicada - O cuidado impecável e o apoio constante da mãe de Virgem em todos os detalhes da vida por Imagem gerada por IA
A mãe de Libra: a busca pela harmonia - Justiça e equilíbrio são os pilares da educação da mãe de Libra por Imagem gerada por IA
A mãe de Escorpião: a guardiã intuitiva - A proteção intensa e o vínculo inquebrável da mãe de Escorpião com seus filhos por Imagem gerada por IA
A mãe de Sagitário: a parceira de aventuras - Liberdade e alegria de viver são os grandes ensinamentos da mãe de Sagitário por Imagem gerada por IA
A mãe de Capricórnio: o exemplo de determinação - A base sólida e o senso de responsabilidade que a mãe de Capricórnio transmite por Imagem gerada por IA
A mãe de Aquário: a visionária moderna - Originalidade e respeito à individualidade marcam a maternidade da mãe de Aquário por Imagem gerada por IA
A mãe de Peixes: a alma sensível - A magia e a sensibilidade infinita da mãe de Peixes que acolhe todos os sonhos por Imagem gerada por IA
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A mãe de Áries: a força da natureza - A força e a coragem da mãe de Áries que prepara os filhos para vencer qualquer desafio por Imagem gerada por IA

Câncer: Hoje as emoções ficam ainda mais intensas, tornando este um domingo especial para conexões familiares e afetivas. Você pode sentir necessidade de proteger quem ama e fortalecer laços antigos. Dica cósmica: Nem toda vulnerabilidade é fraqueza.

Leão: Hoje você tende a receber atenção, carinho e reconhecimento das pessoas próximas. O clima favorece demonstrações sinceras de amor e aproximações emocionais importantes. Dica cósmica: Compartilhe sua luz sem precisar controlar tudo.

Virgem: Hoje será importante desacelerar e aproveitar os momentos simples ao lado das pessoas queridas. O domingo pede menos cobrança e mais presença emocional. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Libra: Hoje favorece harmonia, encontros especiais e conversas que ajudam a restaurar vínculos importantes. O amor ganha leveza quando existe sinceridade e equilíbrio. Dica cósmica: Priorize relações que trazem paz.

Escorpião: Hoje emoções profundas podem vir à tona, especialmente em questões familiares e afetivas. O momento favorece reconciliações e entendimentos importantes. Dica cósmica: Permita-se sentir sem criar barreiras.

Sagitário: Hoje será um domingo mais leve e afetivo, ótimo para criar novas memórias ao lado de quem você ama. Conversas espontâneas podem aproximar ainda mais as pessoas. Dica cósmica: Aproveite o presente sem pensar tanto no depois.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: Hoje você pode perceber o quanto certas conexões emocionais fazem diferença na sua estabilidade. O domingo favorece demonstrações sinceras de carinho e apoio. Dica cósmica: Mostrar sentimento também é força.

Aquário: Hoje será importante se conectar emocionalmente com quem faz parte da sua história. O dia favorece reencontros, mensagens inesperadas e momentos de reflexão sobre relações importantes. Dica cósmica: Aproxime-se de quem faz seu coração desacelerar.

Peixes: Hoje sua sensibilidade estará ainda mais forte, tornando este um domingo especial para trocas emocionais sinceras. O amor, a família e as amizades ganham mais significado. Dica cósmica: Seu carinho pode transformar o dia de alguém.

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