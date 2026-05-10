ASTROLOGIA

Hoje (10 de maio) traz um Dia das Mães cheio de conexões emocionais, decisões inesperadas e mudanças nos relacionamentos

O domingo chega com uma energia emocional mais forte, favorecendo reconciliações, carinho, conversas sinceras e momentos especiais em família

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de maio de 2026 às 03:00

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

Hoje, 10 de maio, será um dia marcado por emoções mais profundas, lembranças importantes e necessidade de conexão verdadeira. O clima favorece encontros familiares, demonstrações de carinho e reconciliações, mas também pode despertar reflexões sobre vínculos, escolhas e prioridades emocionais. A energia do domingo pede presença, sensibilidade e mais atenção às pessoas que realmente importam.

Áries: Hoje você tende a demonstrar carinho de forma mais prática e protetora. O domingo favorece momentos especiais em família e aproximações importantes. No amor, atitudes simples terão mais valor do que discursos elaborados. Dica cósmica: Demonstre afeto sem pressa.

Touro: Hoje será mais fácil encontrar conforto em pessoas, memórias e ambientes que trazem sensação de segurança. Conversas sinceras ajudam a fortalecer relações familiares e amorosas. Dica cósmica: Valorize os pequenos momentos do dia.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará mais sensível e acolhedora. O domingo favorece reencontros, trocas emocionais e mensagens importantes. No amor, abrir o coração pode mudar o rumo de uma relação. Dica cósmica: Escute com o mesmo cuidado que deseja ser ouvido.

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Câncer: Hoje as emoções ficam ainda mais intensas, tornando este um domingo especial para conexões familiares e afetivas. Você pode sentir necessidade de proteger quem ama e fortalecer laços antigos. Dica cósmica: Nem toda vulnerabilidade é fraqueza.

Leão: Hoje você tende a receber atenção, carinho e reconhecimento das pessoas próximas. O clima favorece demonstrações sinceras de amor e aproximações emocionais importantes. Dica cósmica: Compartilhe sua luz sem precisar controlar tudo.

Virgem: Hoje será importante desacelerar e aproveitar os momentos simples ao lado das pessoas queridas. O domingo pede menos cobrança e mais presença emocional. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido hoje.

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Libra: Hoje favorece harmonia, encontros especiais e conversas que ajudam a restaurar vínculos importantes. O amor ganha leveza quando existe sinceridade e equilíbrio. Dica cósmica: Priorize relações que trazem paz.

Escorpião: Hoje emoções profundas podem vir à tona, especialmente em questões familiares e afetivas. O momento favorece reconciliações e entendimentos importantes. Dica cósmica: Permita-se sentir sem criar barreiras.

Sagitário: Hoje será um domingo mais leve e afetivo, ótimo para criar novas memórias ao lado de quem você ama. Conversas espontâneas podem aproximar ainda mais as pessoas. Dica cósmica: Aproveite o presente sem pensar tanto no depois.

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Capricórnio: Hoje você pode perceber o quanto certas conexões emocionais fazem diferença na sua estabilidade. O domingo favorece demonstrações sinceras de carinho e apoio. Dica cósmica: Mostrar sentimento também é força.

Aquário: Hoje será importante se conectar emocionalmente com quem faz parte da sua história. O dia favorece reencontros, mensagens inesperadas e momentos de reflexão sobre relações importantes. Dica cósmica: Aproxime-se de quem faz seu coração desacelerar.