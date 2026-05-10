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Parede branca é coisa do passado: como usar o vermelho para dar mais vida à casa sem exagerar e perder a elegância

Cores mais intensas ajudam a proporcionar ambientes mais vivos, o que pode gerar respostas mentais positivas

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00

Seja nas paredes, áreas externas ou no piso, o vermelho garante uma intensidade visual maior para fugir da monocromia do espectro do preto ao branco
Seja nas paredes, áreas externas ou no piso, o vermelho garante uma intensidade visual maior para fugir da monocromia do espectro do preto ao branco Crédito: Magnific

Em um tempo em que, comprovadamente, carros, decorações e roupas se tornam cada vez mais monocromáticos, uma das novas tendências da decoração é adotar tons vivos de vermelho para quebrar a monotonia das cores. A cor oferece grande versatilidade de tons e aplicações, o que permite customizar a casa como preferir.

Uma revisão científica que contou com mais de 132 artigos e 42 mil participantes avaliou os efeitos das cores sobre a psique humana. Em suas conclusões, os pesquisadores chegaram ao padrão de que ambientes monocromáticos são relacionados a respostas afetivas negativas.

Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo

O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels
O amarelo foi uma das cores mais associadas a alegria e emoções positivas de alta ativação por Max Vakhtbovych / Pexels
O laranja aparece ligado a emoções positivas e estimulantes, com sensação de energia, calor e movimento por Luk Sauvage / Pexels
O verde aparece ligado a emoções positivas e mais calmas, próximas de relaxamento e equilíbrio por Image Hunter / Pexels
O azul foi associado a emoções positivas de baixa ativação, embora também possa carregar associações com tristeza em parte da literatura por HONG SON / Pexels
O rosa aparece com associações positivas, especialmente ligadas a amor, suavidade e alegria por Monstera Production / Pexels
O roxo aparece associado a emoções de poder e controle, mas com leitura mais ambígua que as cores quentes claras por Imad Clicks / Pexels
O marrom aparece mais próximo de associações negativas, como tédio, tristeza e desgosto, dependendo do contexto visual por Ansar Muhammad / Pexels
O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza por O cinza foi associado a emoções negativas de baixa ativação, como cansaço, tédio e tristeza
O preto foi associado a emoções negativas e de alta ativação, incluindo medo, tristeza e tensão por Bilal Mansuri / Pexels
O verde-azulado aparece próximo das cores frias positivas, com associações de calma, contentamento e alívio por Alex Quezada / Pexels
O branco aparece ligado a emoções positivas e calmas, como alívio, esperança e relaxamento por Max Vakhtbovych / Pexels
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O vermelho aparece associado a emoções intensas, de alta ativação, podendo transmitir energia, força e tensão emocional por Jan van der Wolf / Pexels

Onde usar o vermelho?

O vermelho é uma cor quente, intensa e ligada à sensação de energia. No piso, esse efeito fica ainda mais forte porque ocupa uma grande área do ambiente e influencia a primeira impressão de quem entra no cômodo. Por isso, deve ser utilizado com parcimônia.

Um estudo publicado na Royal Society Open Science mostrou que ambientes vermelhos provocaram maior resposta fisiológica de ativação do que ambientes com cores mais frias, como o azul. Esse é um bom indicativo de como aplicar essa cor de maneira mais eficiente.

Ambientes voltados à atividade e ao estímulo encontram sinergia quando mesclados a objetos ou trechos vermelhos. Alguns exemplos são pisos de academias, áreas de alimentação, cozinhas e oficinas de trabalho em casa.

Mesmo nestes ambientes o vermelho aparece como elemento minoritário, sendo complementado pelo ambiente, pois ele pode facilmente gerar poluição visual
Mesmo nestes ambientes o vermelho aparece como elemento minoritário, sendo complementado pelo ambiente, pois ele pode facilmente gerar poluição visual Crédito: Emanuel Pedro / Pexels

Apesar de o vermelho não ser um gatilho imediato para emoções mais intensas, vale evitar sua aplicação em ambientes dedicados ao descanso, como quartos, saunas e outras áreas de contemplação. Principalmente em grande escala, ao invés de apenas um complemento decorativo.

Como usar o vermelho?

Cores fortes como o vermelho devem ser utilizadas com cuidado e, em geral, em pequenos trechos. Priorize um piso ou uma parede vermelha em um ambiente permeado por cores neutras, como branco, cinza claro, bege ou off-white.

Tons vibrantes com tons mais neutros geram uma composição visual mais agradável e leve aos olhos
Tons vibrantes com tons mais neutros geram uma composição visual mais agradável e leve aos olhos Crédito: Magnific

Além disso, o uso de madeira em móveis ou elementos decorativos é recomendado. Os tons marrons ajudam a criar um degradê visual e a suavizar o impacto dos tons mais agressivos de vermelho.

Outro ponto de atenção é o tom de vermelho que será aplicado. Tons mais berrantes exigem maior complementação de elementos externos. Enquanto isso, tons mais sóbrios, como a terracota aplicada a tijolinhos vermelhos, se aproximam de tons neutros e podem coexistir com outras cores mais intensas.

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Casas Decoração de Ambientes Decoração Apartamento

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