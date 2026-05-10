CASA E JARDIM

Parede branca é coisa do passado: como usar o vermelho para dar mais vida à casa sem exagerar e perder a elegância

Cores mais intensas ajudam a proporcionar ambientes mais vivos, o que pode gerar respostas mentais positivas



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00

Seja nas paredes, áreas externas ou no piso, o vermelho garante uma intensidade visual maior para fugir da monocromia do espectro do preto ao branco Crédito: Magnific

Em um tempo em que, comprovadamente, carros, decorações e roupas se tornam cada vez mais monocromáticos, uma das novas tendências da decoração é adotar tons vivos de vermelho para quebrar a monotonia das cores. A cor oferece grande versatilidade de tons e aplicações, o que permite customizar a casa como preferir.

Uma revisão científica que contou com mais de 132 artigos e 42 mil participantes avaliou os efeitos das cores sobre a psique humana. Em suas conclusões, os pesquisadores chegaram ao padrão de que ambientes monocromáticos são relacionados a respostas afetivas negativas.

Correlação entre cores e emoções, segundo o estudo 1 de 12

Onde usar o vermelho?

O vermelho é uma cor quente, intensa e ligada à sensação de energia. No piso, esse efeito fica ainda mais forte porque ocupa uma grande área do ambiente e influencia a primeira impressão de quem entra no cômodo. Por isso, deve ser utilizado com parcimônia.

Um estudo publicado na Royal Society Open Science mostrou que ambientes vermelhos provocaram maior resposta fisiológica de ativação do que ambientes com cores mais frias, como o azul. Esse é um bom indicativo de como aplicar essa cor de maneira mais eficiente.

Ambientes voltados à atividade e ao estímulo encontram sinergia quando mesclados a objetos ou trechos vermelhos. Alguns exemplos são pisos de academias, áreas de alimentação, cozinhas e oficinas de trabalho em casa.

Mesmo nestes ambientes o vermelho aparece como elemento minoritário, sendo complementado pelo ambiente, pois ele pode facilmente gerar poluição visual Crédito: Emanuel Pedro / Pexels

Apesar de o vermelho não ser um gatilho imediato para emoções mais intensas, vale evitar sua aplicação em ambientes dedicados ao descanso, como quartos, saunas e outras áreas de contemplação. Principalmente em grande escala, ao invés de apenas um complemento decorativo.

Como usar o vermelho?

Cores fortes como o vermelho devem ser utilizadas com cuidado e, em geral, em pequenos trechos. Priorize um piso ou uma parede vermelha em um ambiente permeado por cores neutras, como branco, cinza claro, bege ou off-white.

Tons vibrantes com tons mais neutros geram uma composição visual mais agradável e leve aos olhos Crédito: Magnific

Além disso, o uso de madeira em móveis ou elementos decorativos é recomendado. Os tons marrons ajudam a criar um degradê visual e a suavizar o impacto dos tons mais agressivos de vermelho.