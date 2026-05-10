Anjo da Guarda faz visita inesperada com mensagem no Dia das Mães: veja recado para cada signo neste domingo (10 de maio)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00
O domingo chega com uma energia voltada para afeto, proteção e vínculos familiares. Segundo a espiritualidade, os anjos da guarda enviam mensagens importantes para as mães de cada signo, trazendo conselhos sobre equilíbrio, carinho, limites e autocuidado.
Veja o recado para cada uma:
Áries
O anjo pede mais calma consigo mesma. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.
Touro
O momento favorece acolhimento e descanso. Você também merece cuidado.
Gêmeos
O recado é ouvir mais o coração e diminuir a cobrança excessiva.
A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto
Câncer
Sua sensibilidade é força, mas o anjo alerta para não absorver todos os problemas da família.
Leão
O dia favorece reconhecimento e carinho vindo de quem você ama.
Virgem
O anjo pede menos perfeccionismo. Amor também está nos detalhes simples.
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Libra
O momento é ideal para fortalecer laços e resolver pequenos desgastes familiares.
Escorpião
O recado é deixar o passado no lugar dele e aproveitar o presente ao lado de quem importa.
O cristal de proteção para cada signo
Sagitário
O anjo indica leveza. Aproveite o dia sem excesso de preocupações.
Capricórnio
Você não precisa carregar tudo sozinha. Dividir responsabilidades também é amor.
As plantas que são a cara de cada signo
Aquário
O momento favorece conversas sinceras e demonstrações inesperadas de carinho.
Peixes
O anjo reforça sua intuição e pede mais conexão com aquilo que faz bem para sua alma.
Mensagem do dia
O amor materno se fortalece nos gestos simples. Cuidar de si também faz parte de cuidar de quem se ama.