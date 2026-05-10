ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz visita inesperada com mensagem no Dia das Mães: veja recado para cada signo neste domingo (10 de maio)

Energia do dia favorece acolhimento, conexão familiar e reflexões importantes sobre maternidade

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo chega com uma energia voltada para afeto, proteção e vínculos familiares. Segundo a espiritualidade, os anjos da guarda enviam mensagens importantes para as mães de cada signo, trazendo conselhos sobre equilíbrio, carinho, limites e autocuidado.

Veja o recado para cada uma:

Áries

O anjo pede mais calma consigo mesma. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente.

Touro

O momento favorece acolhimento e descanso. Você também merece cuidado.

Gêmeos

O recado é ouvir mais o coração e diminuir a cobrança excessiva.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Câncer

Sua sensibilidade é força, mas o anjo alerta para não absorver todos os problemas da família.

Leão

O dia favorece reconhecimento e carinho vindo de quem você ama.

Virgem

O anjo pede menos perfeccionismo. Amor também está nos detalhes simples.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra

O momento é ideal para fortalecer laços e resolver pequenos desgastes familiares.

Escorpião

O recado é deixar o passado no lugar dele e aproveitar o presente ao lado de quem importa.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Sagitário

O anjo indica leveza. Aproveite o dia sem excesso de preocupações.

Capricórnio

Você não precisa carregar tudo sozinha. Dividir responsabilidades também é amor.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Aquário

O momento favorece conversas sinceras e demonstrações inesperadas de carinho.

Peixes

O anjo reforça sua intuição e pede mais conexão com aquilo que faz bem para sua alma.

Mensagem do dia