Fernanda Rodrigues desabafa após ficar de fora de filme baseado na novela ‘A Viagem’: ‘Inesperado’

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Felipe Sena
Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:26
A atriz Fernanda Rodrigues que deu vida a personagem Beatriz Toledo Novaes, filha de Estela (Lucinha Lins) e do vilão Ismael (Jonas Bloch) desabafou após ficar de fora do filme que está sendo produzido com base na novela.
A personagem se emocionou ao sonhar com a volta do pai, enquanto confrontava a mãe na trama, além de viver momentos tensos e decisivos na novela sobre espiritismo. No entanto, não trará a personagem de volta que está na lembrança do público, pois não foi convidada para fazer parte do elenco da nova produção.
Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem
Com serenidade, a atriz publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (8) em que ressaltou a maturidade e resiliência na carreira da atuação. Além de ter afirmado que a profissão também é sobre “deixar ir aqueles [personagens] que nunca foram seus”.
A atriz salientou que atuar “também é sobre estar disponível pro inesperado porque nem sempre o papel que você mais quer é o que vai te transformar e nem sempre aquilo que parece uma perda realmente é”.
Fernanda explicou sobre que nem todas expectativas são supridas na vida como atriz. “Nem sempre os personagens que a gente mais sonha são os que chegam pra gente. Às vezes você idealiza, imagina cenas na sua cabeça, sente que aquele personagem nasceu pra ser seu e ele não é e tudo bem, porque a vida também surpreende. Muitas vezes tem personagens que você nunca sonhou, nunca imaginou e eles acabam chegando e de repente eles viram personagens dos seus sonhos, sonhos que chegam e você nem tinha pedido por eles. Isso faz parte da beleza dessa profissão: entender que nem tudo está sob controle”, disse.
“As vezes é sobre encontro. Tem personagens que a gente ama mesmo antes deles existirem na nossa vida e tem outros que chegam em silêncio e sem você perceber eles te tocam em lugares que você nem sabia que existiam. Com o tempo eu fui entendendo isso, que cada personagem encontra o ator certo no momento certo e que existe uma beleza muito grande em confiar nesse caminho mesmo quando ele não acontece do seu jeito que a gente imaginou, porque no fim, talvez os personagens não sejam nossos, talvez eles passem pela nossa vida quando eles tem alguma coisa pra nos ensinar, uns passam, outros ficam, ficam na nossa memória, no nosso coração, no jeito que a gente olha pro mundo depois deles”, concluiu.