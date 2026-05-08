REFLEXÃO

Fernanda Rodrigues desabafa após ficar de fora de filme baseado na novela ‘A Viagem’: ‘Inesperado’

Atriz fez uma reflexão nas redes sociais sobre a carreira como atriz e personagens que não conseguiu

Felipe Sena

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:26

Fernanda Rodrigues fez parte do elenco de 'A Viagem' Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Fernanda Rodrigues que deu vida a personagem Beatriz Toledo Novaes, filha de Estela (Lucinha Lins) e do vilão Ismael (Jonas Bloch) desabafou após ficar de fora do filme que está sendo produzido com base na novela.

A personagem se emocionou ao sonhar com a volta do pai, enquanto confrontava a mãe na trama, além de viver momentos tensos e decisivos na novela sobre espiritismo. No entanto, não trará a personagem de volta que está na lembrança do público, pois não foi convidada para fazer parte do elenco da nova produção.

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem 1 de 8

Com serenidade, a atriz publicou um vídeo nas redes sociais nesta sexta-feira (8) em que ressaltou a maturidade e resiliência na carreira da atuação. Além de ter afirmado que a profissão também é sobre “deixar ir aqueles [personagens] que nunca foram seus”.

A atriz salientou que atuar “também é sobre estar disponível pro inesperado porque nem sempre o papel que você mais quer é o que vai te transformar e nem sempre aquilo que parece uma perda realmente é”.

Fernanda explicou sobre que nem todas expectativas são supridas na vida como atriz. “Nem sempre os personagens que a gente mais sonha são os que chegam pra gente. Às vezes você idealiza, imagina cenas na sua cabeça, sente que aquele personagem nasceu pra ser seu e ele não é e tudo bem, porque a vida também surpreende. Muitas vezes tem personagens que você nunca sonhou, nunca imaginou e eles acabam chegando e de repente eles viram personagens dos seus sonhos, sonhos que chegam e você nem tinha pedido por eles. Isso faz parte da beleza dessa profissão: entender que nem tudo está sob controle”, disse.